(Québec) La candidate à la mairie de Québec Marie-Josée Savard a reconnu sa défaite à l’élection, lundi, félicitant son adversaire Bruno Marchand pour sa victoire.

La Presse Canadienne

Dans un communiqué transmis en matinée, Équipe Marie-Josée Savard a également félicité tous les candidats élus au poste de conseiller municipal, soulignant que son équipe avait réussi à faire élire 10 personnes.

« Nous les félicitons pour ce bel accomplissement et leur souhaitons un mandat où les réalisations seront nombreuses et l’écoute toujours au rendez-vous. Ils pourront compter sur le support et l’accompagnement de Marie-Josée Savard pour la suite des choses », écrit l’équipe, précisant qu’aucun autre commentaire ne serait fait pour le moment.

Bruno Marchand est devenu le nouveau maire de Québec au terme d’une soirée marquée par un revirement de situation inusité, dans une course ayant tenu en haleine les citoyens de la Vieille Capitale pendant un bon moment.

PHOTO YAN DOUBLET, LE SOLEIL Bruno Marchand

Marie-Josée Savard a d’abord été déclarée gagnante en début de soirée, dimanche, alors qu’elle détenait une confortable avance de plusieurs milliers de voix. Mais celle-ci a fondu au cours du dépouillement des votes au profit de M. Marchand qui a finalement pris les devants.

Se croyant la nouvelle mairesse de Québec, Mme Savard avait prononcé un discours de victoire. Le premier ministre François Legault l’avait même félicitée, avant de se rétracter.

Marie-Josée Savard était la dauphine de Régis Labeaume qui a décidé de quitter la vie politique après 14 ans de mandat. Mme Savard a été conseillère municipale sous l’administration Labeaume et a siégé au comité exécutif durant huit ans, notamment comme vice-présidente.

Au total, huit candidats convoitaient la mairie de Québec.