Politique

Le PLQ et QS demandent la démission du PDG d’Air Canada

(Québec) Le PDG d’Air Canada Michael Rousseau ne s’est pas fait d’amis à l’Assemblée nationale en disant qu’il ne parle pas le français et n’a aucune intention de l’apprendre : le PLQ et QS demandent sa démission, et le PQ réclame des excuses et la suspension d’une aide publique de 6 milliards au transporteur aérien.