(Québec) La cheffe Dominique Anglade affirme que la députée Marie Montpetit est exclue pour de bon du caucus libéral en raison d’allégations de harcèlement psychologique, peu importe les résultats de futures enquêtes. La députée de Maurice-Richard ne pourra pas porter les couleurs du PLQ en 2022.

Charles Lecavalier La Presse

« Avec la quantité d’informations que j’ai aujourd’hui, avec les faits qui m’ont été présentés, je ne vois pas de quelle manière [une réintégration au caucus] se produirait. C’est ce que je peux vous dire », a expliqué Mme Anglade lors d’un point de presse mardi à l’Assemblée nationale.

« Hier, nous avons eu des informations additionnelles qui m’ont portée à prendre la décision d’exclure Marie Montpetit de notre caucus libéral. C’est une décision qui est difficile », a-t-elle ajouté. « C’était la seule décision à prendre, c’était la seule décision qui s’imposait dans un contexte où aujourd’hui, on est en 2021 et on ne peut pas tolérer certains comportements auprès des collègues, auprès des employés ».

PHOTO JACQUES BOISSINOT, LA PRESSE CANADIENNE Dominique Anglade

Elle a martelé qu’elle a toujours agi lorsque des faits lui ont été rapportés sur les comportements de Mme Montpetit. Selon des témoignages recueillis par La Presse, Mme Montpetit aurait, par exemple, dénigré des employés, les aurait traités d’incompétents, leur aurait crié par la tête et leur aurait adressé la parole en sacrant. Il s’agirait d’actes répétés et non d’incidents isolés, toujours d’après les sources consultées.

Mme Anglade a reporté une tournée régionale en Gaspésie et a déplacé un voyage aux Îles-de-la-Madeleine. Elle trouvait « important » d’être au parlement mardi et mercredi avec son caucus.

Lors de son point de presse, elle était accompagnée de l’ancien chef par intérim Pierre Arcand, de la whip du PLQ, responsable de la discipline interne, Filomena Rotiroti, et du leader parlementaire André Fortin.

« Chaque fois, je suis intervenue », a dit Mme Anglade. Elle a ajouté qu’elle n’a pas précisé « qui a parlé à qui » lors de ces interventions.

Mme Anglade répète qu’elle n’a « jamais » pris à la légère les questions de harcèlement. Elle a sévi lundi à la suite d’une « accélération dans les informations qui [lui] ont été rapportées dans les derniers jours ». La veille, lors d’une entrevue à La Presse, quelques heures avant de prendre la décision d’exclure Mme Montpetit du caucus libéral, Dominique Anglade a affirmé qu’elle recevait « chaque heure » des informations supplémentaires concernant la députée de Maurice-Richard et que « la situation était extrêmement sérieuse ».