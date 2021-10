Québec s’attaque aux enjeux de filiation et la gestation pour autrui

(Québec) Le gouvernement Legault a présenté jeudi le premier volet de sa très attendue réforme du droit de la famille. Il s’attaque d’abord aux enjeux en matière de filiation, encadre juridiquement la pratique de la gestation pour autrui et assure un meilleur accès à la connaissance des origines pour les enfants adoptés ou nés d’un don de gamète.

Hugo Pilon-Larose La Presse

Cet imposant projet de loi (qui compte 116 pages) a été déposé au Salon bleu par le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette. Il s’agit du deuxième projet de loi du gouvernement en cette nouvelle session parlementaire. Cette réforme, la plus importante depuis 2002 en matière de droit familial, s’inscrit dans une journée très chargée sur le plan législatif, alors que Québec a aussi déposé en matinée une réforme pour compléter le réseau de services de garde. M. Jolin-Barrette tiendra un point de presse jeudi après-midi.

Pour la première fois de son histoire, le gouvernement encadre le recours aux femmes porteuses (ou mères porteuses, ces deux expressions étant utilisées). À ce jour, les contrats de gestation pour autrui sont invalides au Québec. Comme l’expliquait La Presse dimanche dernier, l’état actuel du droit mène certaines familles à se tourner vers d’autres provinces ou d’autres pays pour mener à terme leur projet familial.

Dans son projet de loi, le ministre de la Justice affirme mettre en place un processus sécuritaire qui assure « le meilleur intérêt de l’enfant » et la protection des droits de la femme porteuse. Québec prévoit aussi que cette dernière, de même que les parents d’intention, devront assister à une séance d’informations données par des intervenants psychosociaux avant d’entreprendre un projet de gestation pour autrui.

De plus, avant d’être enceinte, une femme porteuse et les parents d’intention devront conclure une « convention de gestation » auprès d’un notaire. Comme le prévoit déjà la loi fédérale, la femme porteuse ne pourra pas être rémunérée pour mener à terme la grossesse (une telle pratique est illégale au Canada), mais pourra voir certains frais liés à sa grossesse remboursés par les parents d’intention. Dans tous les cas, le gouvernement prévoit que la femme qui porte l’enfant garde en tout temps le droit de résilier la convention de gestation.

En matière d’adoption et de naissances issues d’un don de gamète ou de gestation pour autrui, Québec prévoit créer un nouveau droit à la connaissance des origines et la création d’un registre. Le projet de loi prévoit que ce droit soit inscrit à la Charte des droits et libertés de la personne.