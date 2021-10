L’ex-ministre de la Santé Jean Rochon n’est plus

(Québec) Le père du virage ambulatoire, de l’assurance médicaments et de l’Institut national de santé publique, l’ancien ministre de la Santé Jean Rochon, est mort lundi à l’âge de 83 ans.

Tommy Chouinard La Presse

Sous le gouvernement de Lucien Bouchard, M. Rochon a entrepris une réforme de la santé, le virage ambulatoire. L’objectif était d’éviter le passage à l’hôpital et de miser davantage sur les services de première ligne comme les CLSC et les soins à domicile. Mais cette réforme n’a pas été terminée et les investissements pour la première ligne n’ont pas été faits. Le gouvernement péquiste privilégiait alors le déficit zéro.

Comme ministre, il a créé l’assurance médicaments et a fait adopter une loi qui régit l’usage du tabac dans les lieux publics, en 1998. C’est sous sa gouverne qu’a été créé l’Institut national de santé publique (INSPQ).

Né à Montréal en 1938, M. Rochon est issu d’une famille modeste ; son père était débardeur. Il a obtenu une licence en droit de l’Université de Montréal en 1961, puis il a été diplômé en médecine de l’Université Laval en 1966. Il avait une maîtrise en santé publique (1968) et un doctorat dans le même domaine de l’Université Harvard (1973). Il a travaillé entre autres au Centre hospitalier de l’Université Laval et au département de médecine de cet établissement, comme doyen de faculté, entre autres. Il a également œuvré à l’Organisation mondiale de la santé, à Genève, de 1990 à 1993.

Il a été élu sous la bannière du Parti québécois dans Charlesbourg, en 1994. Il a été ministre de la Santé jusqu’à la fin de 1998. Il a été par la suite notamment ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale. Il a quitté la vie politique en 2003.

« Je viens d’apprendre le décès de mon ancien collègue Jean Rochon. Quelle triste nouvelle. C’était un homme gentil et brillant. J’ai une pensée pour ses proches et sa famille », a réagi le premier ministre François Legault sur les réseaux sociaux.

Pour le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon, « ce grand homme aura marqué l’histoire du Québec en osant s’attaquer au lobby du tabac et pour avoir entamé la décentralisation du système de santé ».