Le gouvernement Legault a dévoilé lundi son plan pour lutter contre l’itinérance au Québec et à Montréal, en disant vouloir « amener un changement de culture » dans la prise en charge des sans-abri. Une somme de 280 millions sera investie sur une période de cinq ans.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« On veut traiter le phénomène beaucoup plus en amont. Mon but, c’est d’emmener un changement de culture dans la prise en charge de l’itinérance », a expliqué le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, lors d’un point de presse tenue à l’Hôtel-Dieu en début de journée.

Il a plaidé que son plan permettra d’aller vers « un modèle plus stable » que l’investissement par « urgence », afin de mener les personnes itinérantes – autant que possible – « vers la transition pour le logement ».

Environ 57 millions iront d’ailleurs à l’augmentation de « services d’accompagnement » vers le logement de transition et le logement permanent supervisé. Québec prévoit aussi une somme de 14 millions pour des projets consacrés aux communautés autochtones et aux Inuits, ainsi que 10 millions pour des projets réservés aux femmes.

Quelque 40 millions de dollars seront aussi investis pour « rehausser le continuum de services en dépendance » aux drogues et à l’alcool, notamment. On prévoit également injecter 30 millions pour les services de proximité en itinérance, notamment les organismes communautaires. Ces ressources, dit le ministre Carmant, « vont commencer à se consolider tout de suite ».

« On entend souvent que les ressources sont pleines ou que les gens sont refusés, donc le but du plan est justement de travailler ensemble avec les organismes. Par exemple, d’avoir du transport pour qu’un itinérant qui arrive dans une ressource bondée puisse être déplacé dans une autre ressource. Et si l’itinérant est prêt à aller plus loin, il va avoir des ressources pour l’accompagner vers le logement », a expliqué M. Carmant.

Selon ce dernier, son gouvernement est le premier « à prendre la situation de l’itinérance très au sérieux et vouloir la régler à long terme ».

Une bonne partie des sommes annoncées lundi iront dans les ressources montréalaises. La ministre responsable la Métropole, Chantal Rouleau, a d’ailleurs parlé « d’une réalité montréalaise » et d’un « geste très fort de reconnaître que la métropole a des enjeux qui lui sont propres et qui méritent des solutions importantes ».

Plus de détails à venir.