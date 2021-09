(Ottawa) Le passage d’Annamie Paul à la tête du Parti vert du Canada aura été éphémère. Moins d’un an après avoir pris les rênes de la formation, et une semaine après que ses troupes – et elle-même – eurent encaissé une retentissante défaite, elle a annoncé qu’elle quittait son poste.

Mélanie Marquis La Presse

Elle en a fait l’annonce lundi matin dans un parc de Toronto, au cours d’une brève déclaration qui aura duré 11 minutes, et à l’issue de laquelle elle n’a pas voulu répondre aux questions des journalistes qui avaient fait le déplacement.

Annamie Paul a expliqué avoir pris sa décision après avoir reçu, au lendemain de l’élection de lundi passé, un courriel du Parti vert annonçant le déclenchement imminent d’une révision de la direction du parti. Elle a déterminé qu’elle n’avait plus « la force de continuer à survivre aux attaques, aux conflits ».

La cheffe a ensuite parlé des difficultés qu’elle avait vécues au cours des derniers mois, disant que le plafond de verre qu’elle était parvenue à défoncer s’était « effondré sur elle », et que cette période avait été « la pire de [sa] vie, à plusieurs égards ».

Elle y est allée d’une tirade à l’endroit de « conseillers et d’anciens chefs » qui auraient selon elle plombé son passage à la tête de la formation. « Vous pourrez trouver un certain réconfort [à son départ], mais sachez qu’il y a beaucoup plus de gens comme moi que comme vous », a-t-elle laissé tomber.

« Je ne consacrerai plus de temps aux jeux politiques plutôt qu’aux vrais enjeux », a aussi lâché Mme Paul. Il y a d’« autres façons de servir », a plaidé l’avocate de formation, et « je verrai comment je peux servir », car « l’objectif a toujours été de servir ».

La leader démissionnaire n’a pas précisé si son départ entrait en vigueur immédiatement. Elle s’est contentée d’offrir que le processus de démission avait été enclenché, et avancé qu’elle pourrait nommer un successeur pour la remplacer.

Un passage houleux

Annamie Paul a succédé à Elizabeth May à la tête du Parti vert en octobre 2020. Elle a été élue au huitième tour de scrutin. Son leadership a été sérieusement ébranlé quelques mois plus tard, en raison d’une querelle intestine sur le conflit israélo-palestinien.

Cela lui a fait perdre la députée Jenica Atwin, de Fredericton, au Nouveau-Brunswick, passée aux libéraux peu avant les élections. Elle avait alors taxé Justin Trudeau de « faux féministe », l’accusant d’avoir manigancé pour fragiliser son leadership.

Sous sa houlette, le Parti vert a chuté dans les appuis, passant de 6,6 % en 2019 à 2,3 % en 2021. Annamie Paul, qui avait mis tous les œufs dans le panier de sa lutte électorale dans Toronto-Centre, est arrivée en quatrième position, récoltant 8,5 % des voix.

Au Québec, la formation a recueilli 1,5 % des voix. Il y avait de nombreuses pommes de discorde entre la dirigeante et l’aile québécoise, au point où cette dernière a accouché d’une plateforme à laquelle Mme Paul n’avait pas participé.

Le Parti vert aura fait élire deux candidats le 20 septembre dernier : l’ex-leader Elizabeth May, en Colombie-Britannique, et Mike Morrice, en Ontario, dans une circonscription où le candidat du Parti libéral, Raj Saini, a fait l’objet d’allégations de harcèlement sexuel.