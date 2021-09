Politique

Nouvelle mise en garde de Legault à la veille des élections fédérales

(Québec) À la veille des élections générales au pays, le premier ministre du Québec, François Legault, persiste et signe : « Ce dont on a besoin, ce n’est pas à Ottawa plus de fonctionnaires, c’est à Québec, plus d’infirmières ». Un nouveau tir décoché vers les libéraux de Justin Trudeau et leurs promesses en matière de santé.