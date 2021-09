(Québec) Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, a déposé mercredi le très attendu projet de loi qui créera un tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale.

Hugo Pilon-Larose La Presse

Ce nouveau tribunal, qui sera « permanent » et déployé « à la grandeur du Québec », selon ce que le ministre a affirmé en août dernier, sera instauré au sein de la chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec.

Le projet de loi 92 permettra au gouvernement d’implanter dans un premier temps des projets pilotes. M. Jolin-Barrette expliquera en point de presse après la période de questions, mercredi, leur nombre et où ils seront mis en place.

Le projet de loi prévoit aussi que le Conseil de la magistrature aura le mandat d’établir un programme de perfectionnement « sur les réalités relatives à la violence sexuelle et à la violence conjugale », et que les juges de la Cour du Québec et les juges de paix magistrats à la retraite devront suivre ce programme pour exercer leurs fonctions.

La création d’un tel tribunal spécialisé était une proposition du comité d’experts sur l’accompagnement des victimes d’agressions sexuelles et de violence conjugale, qui a remis au gouvernement un volumineux rapport de 190 recommandations en décembre dernier.