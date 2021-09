Politique

Rentrée parlementaire

Une autre « pandémie » guette le gouvernement Legault

(Québec) Avec la quatrième vague qui enfle, la pandémie de COVID-19 occupera une place plus grande que prévu dans la gestion du gouvernement Legault, en ce retour à l’Assemblée nationale à compter de mardi. Mais il y a bien plus au menu. Une pénurie de main-d’œuvre est d’ailleurs en train de devenir pandémique dans plusieurs services publics. Ce qui compromet la réalisation de promesses électorales du gouvernement, à un an des élections. Aperçu des enjeux de la session parlementaire.