Le « woke » et le « monarque » s’affrontent au Salon bleu

(Québec) Le ton a monté au deuxième jour de la rentrée parlementaire à Québec. François Legault a traité Gabriel Nadeau-Dubois de « woke », ce à quoi le chef de Québec solidaire a répliqué que le premier ministre n’est pas un « monarque » et qu’il ne peut pas « expulser symboliquement de la nation québécoise » ceux qui sont en désaccord avec lui.

Hugo Pilon-Larose La Presse

Cet échange acrimonieux au Salon bleu teinte les premiers échanges entre M. Legault et M. Nadeau-Dubois, depuis que ce dernier a succédé à Manon Massé à titre de chef parlementaire de sa formation politique. Les deux hommes débattaient lors de la période de questions de sujets comme la construction d’un troisième lien routier entre Québec et Lévis et de la contestation de la loi 21 sur la laïcité de l’État.

« Depuis quelques jours, le premier ministre a succombé à l’un de ses pires défauts. Il s’est mis à faire sa meilleure imitation de Maurice Duplessis. Il s’est autoproclamé chef de la nation québécoise. Je suis désolé de péter sa balloune, mais je pense qu’il faut que quelqu’un le fasse. Le premier ministre […] devrait se garder une petite gêne avant de prétendre incarner à lui seul le Québec en entier », a dit M. Nadeau-Dubois en chambre.

PHOTO JACQUES BOISSINOT, LA PRESSE CANADIENNE François Legault

« Le chef de Québec solidaire nous parle de Maurice Duplessis. Il avait beaucoup de défauts, mais il défendait sa nation. Il n’était pas un woke comme le chef de Québec solidaire », a répliqué M. Legault.

Le premier ministre a également affirmé qu’une grande majorité de Québécois appuient la loi 21 qui interdit le port de signes religieux à certaines personnes en position d’autorité, incluant les policiers et les enseignants.