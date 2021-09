(Québec) Pour la première fois depuis le début de la pandémie, le premier ministre François Legault réunit tous ses députés en personne dans une même salle, afin de préparer la rentrée de l’Assemblée nationale le 14 septembre.

Tommy Chouinard La Presse

« C’est beau les Teams, les Zoom et tout ce que tu voudras, mais ce n’est pas pareil », a-t-il lancé à ses députés dans une allocution mercredi, quelques jours après que son gouvernement eut reporté le retour au bureau des fonctionnaires et recommandé aux entreprises privées de faire de même. Tous les députés caquistes - comme tous les élus de l’Assemblée nationale - ont reçu leurs deux doses du vaccin.

Le député de Rivière-du-Loup, Denis Tardif, et la ministre responsable des Aînés, Marguerite Blais, sont absents de la réunion pour des raisons de santé, tout comme le ministre et leader parlementaire Simon Jolin-Barrette, dont la conjointe vient de donner naissance à leur enfant.

Dans son discours, François Legault a prévenu que la session de l’automne sera « chargée ». Si le gouvernement devra « continuer de gérer la pandémie », la crise sanitaire ne l’empêchera de « livrer la marchandise » et « respecter (ses) engagements », a-t-il soutenu.

L’arrivée de la quatrième vague et l’essor du variant Delta ont bousculé les plans du gouvernement. En juin, on se préparait à inaugurer pour l’automne une nouvelle session parlementaire et à prononcer un discours d’ouverture pour tracer la voie de la dernière année du mandat. Le scénario a été mis de côté.

Selon une entente qui doit être entérinée par tous les partis, 61 des 125 députés seraient admis au Salon bleu-au lieu des 37 depuis le début de la pandémie. Il y aurait retour à la normale dans les commissions parlementaires quant à la présence des élus. Le port du masque sera toujours obligatoire.

La réunion du caucus caquiste se tient jusqu’à vendredi.