(Québec) Le ministre de la Santé, Christian Dubé, estime qu’au moins 30 000 travailleurs de la santé du réseau public ne sont pas vaccinés. Ce nombre peut grimper jusqu’à « 50, 60 et 70 000 » en incluant le secteur privé, a expliqué le ministre qui admet que la vaccination obligatoire pourrait entraîner des bris de services. Le Dr Arruda a émis des réserves quant à la vaccination obligatoire des enseignants.

Fanny Lévesque La Presse

La commission parlementaire sur la vaccination obligatoire des travailleurs de la santé et « d’autres catégories de travailleurs qui sont en contact prolongé avec les citoyens » s’est ouverte jeudi à l’Assemblée nationale avec le témoignage attendu du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.

Il a indiqué que ce sont quelque 300 000 employés du réseau (en contact étroit avec les patients) qui seront ainsi soumis à la vaccination obligatoire. Environ 90 % des travailleurs de la santé ont reçu une première dose de vaccin. Ce qui porte à environ 30 000 le nombre de travailleurs du réseau qui n’ont pas reçu le vaccin.

« Ce sont 30 000 personnes qui ne sont pas vaccinées et qui sont en contact avec des personnes vulnérables », a illustré M. Dubé. Une couverture vaccinale de 90 % « avec une clientèle vulnérable, pour moi, ce n’est pas assez », a-t-il ajouté.

Québec ne dispose d’aucune donnée sur la couverture vaccinale dans les résidences privées pour aînés ni les ressources intermédiaires. Selon M. Dubé, le nombre de travailleurs de la santé non vaccinés, dans le public et le privé, peut donc facilement atteindre « 50, 60 et 70 000 personnes », a-t-il précisé.

Le ministre Dubé a affirmé que les employés qui refuseront d’être vaccinés pourraient être réaffectés à d’autres tâches où ils ne seraient pas en contact avec des patients. Si la réaffectation est refusée, le travailleur ne sera plus rémunéré.

Le député solidaire, Vincent Marissal, s’est inquiété du fait que dans certains hôpitaux de Montréal, la couverture vaccinale se situe autour de 70 %. Réaffecter 30 % du personnel pourrait entraîner des bris de services, a-t-il dit.

Le ministre Dubé a admis qu’il craignait que la vaccination obligatoire entraîne des ruptures de service dans le réseau déjà fragilisé par la pénurie de main-d’œuvre. Il a rappelé qu’au pire de la pandémie, quelque 12 000 travailleurs étaient absents du réseau. Aujourd’hui, ce nombre tourne autour de 2000.

« Ça nous donne une certaine flexibilité », a-t-il soutenu.

Christian Dubé a aussi confirmé que la mesure entrerait en vigueur le 15 octobre prochain afin de « laisser une dernière chance » aux travailleurs non vaccinés de retrousser leurs manches. Il dit vouloir continuer en ce sens les efforts de sensibilisation, mais il estime que Québec a fait tout ce qu’il pouvait pour encourager la vaccination.

« On ne fait pas ça par plaisir, on se comprend bien », a-t-il lancé.

Réserves pour l’éducation

Au sujet de la possibilité d’imposer la vaccination à d’autres secteurs, comme les enseignants, le Dr Arruda qui était entendu après le ministre Dubé, a émis des réserves. Il a dit considérer que le bénéfice dans le secteur de l’éducation « n’est pas de la même nature que celui dans le secteur de la santé » affirmant que la clientèle en milieu hospitalier est beaucoup plus vulnérable.

« Dans le contexte où il faut peser le bénéfice contre le droit des individus, je vous dirais qu’à ce stade-ci, on n’en est pas là. D’ailleurs, on a introduit des éléments pour la rentrée scolaire comme le masque pour diminuer la transmission dans le milieu. Et je pense que quand on en arrive à [élargir], on arrive à une cascade qui nous amènerait à la vaccination pour tous », a-t-il prévenu.

Le directeur national de la santé publique a rappelé que la vaccination obligatoire est une mesure d’exception » et qu’il « faut avoir une logique solide derrière ça ». Il a aussi assuré que la vaccination obligatoire pour les travailleurs de la santé sera une mesure temporaire

Pas de recommandations

Les partis d’opposition ont décrié à l’unisson qu’il n’est pas prévu que la commission de la santé et des services sociaux, qui mène deux jours de travaux, ne fournisse un rapport avec des recommandations.

« Ça questionne à savoir si c’est une opération de relations publiques ou c’est une véritable intention d’avoir des discussions, d’avoir des échanges », a questionné la députée libérale, Marie Montpetit, avant le début des travaux.

« J’espère que [le gouvernement] ne nous a pas convoqué ici pour la galerie », a lancé pour sa part le député de Québec solidaire, Vincent Marissal.

La députée indépendante, Claire Samson, qui a quitté le caucus caquiste ce printemps pour joindre le Parti conservateur du Québec, a aussi qualifié l’exercice de « stratégie de marketing ». Elle était accompagnée du chef de la formation, Éric Duhaime, qui a été expulsé de la salle des travaux parce qu’il n’est pas un membre du personnel politique en bonne et due force-ce dernier étant bénévole.

Le Parti libéral du Québec, qui demande que tous les travailleurs œuvrant en milieux de soin soient soumis à la vaccination obligatoire, estime que le gouvernement Legault ne va pas assez loin en limitant l’obligation aux employés qui ont des « contacts rapprochés » d’au moins 15 minutes avec les patients.

« [Le ministre de la Santé, Christian Dubé] laisse la possibilité, encore, qu’il y ait des gens, dans nos milieux de soins, qui ne soient pas vaccinés et que ces personnes-là soient en contact avec les soignants qui, eux, seront en contact avec des patients », a déploré la députée libérale porte-parole en matière de santé, Marie Montpetit.

Dimanche, la cheffe Dominique Anglade a demandé au premier ministre, François Legault, d’imposer la vaccination pour les employés du gouvernement, des réseaux de la santé et des services sociaux, de l’éducation, des services de garde en installation, ceux de l’Assemblée nationale, dans les cégeps et les universités.

Quelles conséquences ?

Malgré la position ferme des libéraux, la formation n’a pas voulu s’avancer sur les sanctions qui pourraient être imposées à ceux qui refuseraient d’être vaccinés. Ce sont des modalités administratives qui feront l’objet de débat jeudi et vendredi lors de la commission parlementaire, répond la députée Marie Montpetit.

« Clairement, si on suspend les employés, les anges gardiens, dont on a si besoin, dont on a tellement besoin pour soutenir le réseau, ça peut apparaître contradictoire. Alors, il faudra que le gouvernement trouve des moyens à la fois de garder les ressources, tout en imposant une règle comme celle-là », a dit Joël Arseneau.

Québec solidaire, qui soutient que la vaccination obligatoire des travailleurs de la santé est justifiée, s’inquiète aussi que le « remède soit plus fort que la maladie ». Le député Vincent Marissal demande que le « reclassement » des travailleurs dans un secteur où ils ne seraient pas en contact avec les malades soit considéré.

Le député péquiste Joël Arseneau craint par ailleurs que la mesure ait pour effet « de stigmatiser tous ceux qui ne sont pas vaccinés adéquatement à l’heure actuelle ». Vincent Marissal estime aussi qu’il ne faut pas que la vaccination obligatoire débouche « sur une chasse aux sorcières ».

Le Parti québécois est la seule formation politique à ne pas s’être prononcé sur la vaccination obligatoire des travailleurs de la santé.

« On a évité, contrairement, au gouvernement, de conclure avant même d’entendre les experts. On pense que ce n’est pas une façon d’avoir un débat sain que de dresser d’abord les conclusions avant d’entendre les différents points de vue d’exprimer », a-t-il expliqué devant les journalistes.