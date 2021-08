Politique

Afghanistan

Trudeau « extrêmement préoccupé », l’ambassade du Canada fermée

(Ottawa) « Dévasté » et « extrêmement préoccupé » par la situation en Afghanistan alors que les talibans sont aux portes du pouvoir et que l’ambassade du Canada a temporairement fermé ses portes, Justin Trudeau a réitéré dimanche sa promesse d’accueillir 20 000 réfugiés afghans et leurs familles au Canada dans les prochains mois.