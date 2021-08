(Ottawa) « Dévasté » et « extrêmement préoccupé » par la situation en Afghanistan alors que les talibans sont aux portes du pouvoir et que l’ambassade du Canada a temporairement fermé ses portes, Justin Trudeau a réitéré dimanche sa promesse d’accueillir 20 000 réfugiés afghans et leurs familles au Canada dans les prochains mois.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« Nous demeurons extrêmement préoccupés par la situation en Afghanistan. Depuis des années, le Canada s’est engagé pour améliorer le sort et l’avenir du peuple afghan, et c’est avec une grande tristesse qu’on voit les évènements qui s’y déroulent présentement », a soulevé le chef libéral en conférence de presse à Rideau Hall, alors qu’il déclenchait officiellement une campagne électorale au pays.

C’est dès le départ de son allocution que le premier ministre a d’ailleurs abordé le sujet, en martelant que « le Canada condamne fermement l’escalade de la violence » et que « nous sommes dévastés par la situation actuelle du peuple afghan ». Il a reconnu que « la situation actuelle pose de sérieux défis à notre capacité d’assurer la sûreté et la sécurité de notre mission ». « Depuis ce matin, le personnel diplomatique canadien est en train d’être rapatrié au Canada », a-t-il aussi précisé.

PHOTO PATRICK DOYLE, REUTERS Justin Trudeau

Le tout survient alors que, plus tôt dimanche, les autorités canadiennes avaient annoncé avoir temporairement fermé leur ambassade à Kaboul et fait évacuer leur personnel, afin d’assurer leur sécurité. Dans un communiqué, elles ont indiqué que les activités reprendront quand la situation « permettra de garantir des services appropriés et une sécurité adéquate pour notre personnel ».

M. Trudeau assure travailler très fort avec tous les diplomates, fonctionnaires et ministres canadiens pour « ramener au Canada tous les Canadiens » et « s’assurer qu’on accepte 20 000 Afghans et leurs familles dans les mois à venir, pour leur permettre de commencer une nouvelle vie ». « Notre démocratie est assez forte, donc pendant qu’on fait tout ça, on peut aussi donner à tous les Canadiens une chance de s’exprimer », s’est-il justifié, alors qu’il était pressé de questions à savoir comment il comptait y arriver en pleine élection.

Notre engagement envers le peuple afghan, y compris les femmes et les filles, et les communautés LGBTQI, reste inébranlable. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

En plein conflit

Rappelons que les talibans ont lancé début mai une vaste offensive contre les forces afghanes, à la suite des opérations de retrait des forces internationales d’Afghanistan. Ils sont entrés à Kaboul dimanche après s’être emparés en quelques jours de l’essentiel de la moitié nord du pays.

Il y a deux jours, soit vendredi dernier, le gouvernement canadien s’était déjà engagé à accueillir 20 000 réfugiés afghans dans le cadre d’un nouveau programme d’immigration, en raison de la « crise humanitaire émergente dans la région ».

À Québec, le premier ministre François Legault a qualifié dimanche sur Twitter de « choquantes » et de « scandaleuses » les photos de femmes qui disparaissent de l’espace public à Kaboul.

En Europe, le premier ministre britannique Boris Johnson a aussi assuré que sa « priorité » était l’évacuation des ressortissants britanniques en Afghanistan, appelant les Occidentaux à adopter un front uni avant toute action. « La situation reste très difficile et clairement, il y aura très prochainement un nouveau gouvernement à Kaboul », a-t-il constaté, sur les télévisions britanniques.

« Ce que le Royaume-Uni va faire, c’est de travailler avec nos partenaires au Conseil de Sécurité de l’ONU pour faire passer le message que nous voulons que personne ne reconnaisse les talibans de manière unilatérale. Nous voulons une position commune […] afin de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour éviter que l’Afghanistan ne redevienne un terreau pour le terrorisme ».