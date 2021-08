La campagne fédérale n’est pas encore officiellement lancée, mais déjà, les dépenses annoncées au cours des dernières semaines par le gouvernement Trudeau confirment que les libéraux sont en mode séduction à travers le pays. Dans plusieurs provinces, dont le Québec, le gouvernement a fait pleuvoir les milliards au cours des derniers mois.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

À Terre-Neuve, éponger les coûts

PHOTO PAUL DALY, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Le projet hydroélectrique de Muskrat Falls en 2018

Fin juillet, Justin Trudeau s’est rendu à St. John’s afin de dévoiler une entente de 5,2 milliards pour aider la province de Terre-Neuve-et-Labrador à éponger la facture de Muskrat Falls, un projet hydroélectrique dont les coûts ont bondi de plus de 75 % depuis 2012. Le financement fédéral, avait alors déclaré le premier ministre, a pour but d’éviter une hausse anticipée des tarifs d’électricité lorsque la mégacentrale commencera à en produire, en novembre. Le Bloc québécois n’avait alors pas tardé à dénoncer cette décision « d’engloutir 5,2 milliards supplémentaires » dans Muskrat Falls, « pour acheter des votes à Terre-Neuve avec notre argent ». « En lançant ce projet, le gouvernement terre-neuvien n’avait même pas caché que son objectif était de nuire au Québec, de contourner le territoire québécois et de concurrencer Hydro-Québec sur les marchés d’exportation », avait fustigé le député Mario Simard.

Les garderies et le modèle québécois

Début août, le premier ministre Trudeau s’est rendu à Montréal, aux côtés du premier ministre François Legault, pour annoncer un transfert fédéral de 6 milliards en cinq ans qui permettra au Québec de renforcer son réseau de services de garde, en améliorant les conditions de travail et en faisant baisser les tarifs. Les deux hommes politiques ont posé devant les caméras aux côtés de familles avant leur conférence de presse, une scène digne d’un début de campagne électorale. Selon nos informations, les libéraux de Justin Trudeau souhaitaient d’ailleurs ardemment conclure les négociations avec Québec sur les garderies avant le déclenchement des élections. Ottawa a conclu ces dernières semaines des ententes de financement similaires avec cinq autres provinces, soit le Manitoba, la Colombie-Britannique, la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador, ainsi qu’avec le territoire du Yukon, pour un total de plus de 5,5 milliards en cinq ans. Toujours au Québec, le leader du gouvernement libéral Pablo Rodriguez fera vendredi une « annonce importante » sur le logement en compagnie de la ministre provinciale des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest.

1,3 milliard pour le « Skytrain »

PHOTO CHAD HIPOLITO, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Justin Trudeau, premier ministre du Canada, et John Horgan, premier ministre de la Colombie-Britannique, en conférence de presse à Surrey, le 9 juillet

En Colombie-Britannique, le gouvernement libéral a aussi annoncé au début juillet un financement de 1,3 milliard pour prolonger le métro de Vancouver jusque dans les banlieues de Surrey et de Langley. Le projet, qui s’échelonne sur une distance d’environ 16 kilomètres, totalisera huit stations, trois correspondances d’autobus et 30 rames de métro. Comme il l’a souvent fait dans les derniers mois, le premier ministre Trudeau s’était assuré d’avoir plusieurs personnalités avec lui, dont le premier ministre provincial, John Horgan, et le maire de Surrey, Doug McCallum, dans un décor digne d’une campagne électorale. « Il est important de continuer à accélérer notre lutte contre les changements climatiques : les conditions météorologiques extrêmes et les incendies de forêt que nous avons vus récemment ne sont que quelques exemples de leurs conséquences dévastatrices », avait alors illustré M. Trudeau.

À Calgary, feu vert à la ligne verte

PHOTO JEFF MCINTOSH, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Justin Trudeau a visité une usine de Calgary le 7 juillet pour annoncer la mise en chantier d’une nouvelle ligne de train léger.

Le 7 juillet dernier, quand il est arrivé à Calgary, Justin Trudeau n’y avait pas mis les pieds depuis près de deux ans. Mais il y était cette fois pour une raison précise : son gouvernement promettait à la population locale que le chantier d’une nouvelle ligne de train léger – appelée la ligne verte et très attendue – serait lancé cet automne. Ottawa renouvelait du même coup son engagement à investir plus de 1,5 milliard dans le projet pour que l’économie et l’environnement puissent « réellement exister main dans la main ». Le gouvernement provincial de Jason Kenney sortira aussi 1,5 milliard de ses coffres pour mener à bien le projet, dont la valeur totale est estimée à environ 5,5 milliards. Par le passé, sa rentabilité avait été remise en doute, ce qui avait eu pour effet de freiner les avancées au niveau politique.

8 milliards pour les communautés autochtones

Au tournant du mois d’août, le gouvernement Trudeau annonçait une enveloppe de près de 8 milliards pour donner accès à de l’eau potable salubre à l’ensemble des communautés autochtones dont l’alimentation en eau relève du fédéral. L’entente dévoilée se structure ainsi : d’abord, 6 milliards pour assurer l’accès à l’eau potable à 258 communautés et quelque 142 000 personnes, puis 1,5 milliard sous forme d’indemnisation pour les torts qu’elles ont subis en ayant été privées d’eau pendant plusieurs années. Trois communautés qui dirigeaient une action collective contre le gouvernement à ce sujet, soit la Nation crie de Tataskweyak, la Première Nation de Curve Lake et la Première Nation de Neskantaga, avaient alors parlé d’une « victoire » pour leurs populations pour qui « éviter l’eau du robinet est un mode de vie ». Le ministre Marc Miller a convenu qu’il n’y avait « aucune excuse crédible pour un pays comme le Canada pour avoir pris autant de temps ».