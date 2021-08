(Ottawa) Le Nouveau Parti démocratique (NPD) promet de créer plus d’un million d’emplois au cours d’un premier mandat grâce à des investissements dans les infrastructures vertes et sociales. Et la facture sera refilée aux « ultra-riches » et aux grandes compagnies qui s’en sont mieux tirés pendant la pandémie de COVID-19, de l’avis des troupes de Jagmeet Singh.

Catherine Lévesque La Presse Canadienne

Le NPD a présenté sa plateforme électorale jeudi, à quelques jours du déclenchement anticipé des élections fédérales. Le document de 123 pages présente de nombreux engagements non chiffrés en matière de santé, d’environnement, de réconciliation avec les peuples autochtones et de lutte contre le racisme. La section « Notre approche fiscale » tient sur deux pages, tout au plus.

Afin de payer pour ses promesses, le NPD promet donc de ramener « les réductions d’impôts des sociétés à leur niveau de 2010, soit 18 %, tout en maintenant le taux des petites entreprises à son niveau actuel ». Le taux marginal d’imposition pour les personnes gagnant plus de 210 000 $ sera augmenté à 35 %, alors que ceux dont la fortune dépasse les 10 millions devront payer un « impôt sur la fortune de 1 % ».

« Les revenus générés par ces mesures permettront de financer la relance économique et bâtir un avenir plus sécuritaire pour nos familles », peut-on lire dans la plateforme électorale du NPD.

Le parti promet également d’augmenter le montant des bénéfices de placement assujettis à l’impôt sur les gains en capital au taux de 2000, soit 75 %, ainsi que de lutter contre l’évasion fiscale en forçant les entreprises à prouver la nécessité de leurs activités à l’étranger et contre la spéculation immobilière en mettant en place une taxe de 20 % sur l’achat de propriétés par les non-résidents.

Le NPD promet ainsi de mettre en œuvre des systèmes d’assurance-médicaments et de services de garde à 10 $ par jour, d’atteindre la carboneutralité en 2050 et de stimuler la construction de logements sociaux et abordables. Il promet aussi de créer un revenu minimum garanti, des congés de maladie payés ainsi qu’un salaire minimum fédéral qui passera graduellement à 20 $ l’heure.

Il faudra attendre à la campagne électorale pour obtenir les coûts associés aux multiples promesses du NPD. Idem pour la plateforme électorale spécifique au Québec, promise par le parti qui espère faire élire plus d’un député dans la province.