Les nominations pour des postes comme celui de chef d’état-major de la Défense doivent répondre aux normes les plus élevées, et notre objectif doit être de créer un meilleur milieu de travail pour les femmes et les hommes des Forces armées canadiennes. Un milieu de travail où les personnes qui portent plainte et les survivants sont traités avec le plus grand respect, et où chaque allégation est prise au sérieux.