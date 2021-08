(Toronto) William Davis, l’un des premiers ministres provinciaux à être demeuré le plus longtemps au pouvoir, s’est éteint à l’âge de 92 ans, a annoncé sa famille, dimanche.

La Presse Canadienne

Elle a précisé que celui qui fut le 18e premier ministre de l’Ontario est mort de causes naturelles.

Le progressiste-conservateur a gouverné l’Ontario de 1971 à 1985 après avoir succédé à John Robarts. Lorsqu’il a quitté le pouvoir, il était au sommet de sa popularité.

Aux élections subséquentes, le parti dirigé par Frank Miller n’a pu remporter qu’une victoire minoritaire avant d’être rapidement renversé par une coalition et cédé le pouvoir au libéral David Peterson, mettant ainsi un terme à un règne de 42 ans.

Au cours de ses différents mandats, son gouvernement a empêché l’autoroute Spadina de traverser Toronto, limité les hausses de loyer, fait passer l’âge permis pour boire de l’alcool de 21 à 18 ans et freiné les hausses salariales des fonctionnaires.

Au cours de la récession économique au début des années 1980, il avait lancé un important programme d’infrastructure.

Sur le plan constitutionnel, il a été l’un des plus fermes alliés du premier ministre fédéral Pierre Elliott Trudeau, notamment pendant le rapatriement de la Constitution en 1982.

PHOTO CHUCK MITCHELL, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE William Davis et Pierre Elliott Trudeau en 1978

Le maire de Toronto, John Tory, qui considère M. Davis comme un mentor, a déclaré que « l’Ontario et le Canada avaient perdu un géant ».

« Il laisse un héritage dont peu peuvent se vanter, un héritage qui permettra pour des années à venir de construire un Canada plus fort, plus juste et plus prospère, un héritage qui aidera les gens à se bâtir une vie meilleure », a-t-il commenté.

La famille du défunt a indiqué vouloir planifier des funérailles privées qui suivraient une commémoration publique dont la date reste à être déterminée.