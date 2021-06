Comme il le fait depuis plusieurs mois déjà, Erin O’Toole a martelé que le gouvernement libéral n’était « pas prêt » pour faire face à une pandémie et a soutenu que ce manque de préparation a « mis des vies en péril et paralysé notre économie ».

(Ottawa) S’ils sont portés au pouvoir après les prochaines élections, les conservateurs promettent d’instaurer un plan de préparation d’urgence pour la COVID-19 et les futures pandémies qui sera évalué et mis à jour à chaque année.

Catherine Lévesque La Presse Canadienne

Le chef du Parti conservateur, Erin O’Toole, a présenté cette feuille de route aux allures d’une promesse pré-électorale lors d’une conférence de presse à Ottawa mardi.

Les conservateurs promettent notamment d’établir des partenariats avec des sociétés pharmaceutiques pour accélérer la fabrication de médicaments et d’ingrédients essentiels, de travailler avec les États-Unis pour renforcer la chaîne d’approvisionnement nord-américaine ainsi qu’une enquête publique sur la réponse du gouvernement à la pandémie.

Ils veulent également collaborer avec les alliés du Canada pour soutenir une enquête sur les origines de la COVID-19.

Comme il le fait depuis plusieurs mois déjà, M. O’Toole a martelé que le gouvernement libéral n’était « pas prêt » pour faire face à une pandémie et a soutenu que ce manque de préparation a « mis des vies en péril et paralysé notre économie ». Il a estimé que le pays ne devrait plus jamais être pris au dépourvu comme le Canada l’a été lorsque la COVID-19 a frappé l’année dernière.