(Ottawa) La ministre fédérale de l’Infrastructure et des Collectivités, Catherine McKenna, a déclaré lundi que même en quittant la politique fédérale, elle utilisera toute plate-forme dont elle disposera pour agir à la fois sur l’action climatique, mais aussi sur la lutte contre les commentaires haineux et les attaques personnelles visant des personnalités publiques.

La Presse Canadienne

La ministre a d’ailleurs fait cette promesse lundi flanquée d’un policier de la Gendarmerie royale du Canada, un « décor » habituel, de façon intermittente, pour assurer sa sécurité depuis des années.

Le premier ministre bénéficie depuis longtemps de la protection constante d’agents de la GRC, mais il est beaucoup plus rare que des ministres aient besoin d’une telle protection rapprochée.

En tant que ministre de l’Environnement, Mme McKenna a été fréquemment la cible d’attaques haineuses, à la fois en ligne et en personne — et parfois même pendant qu’elle se baladait à Ottawa avec ses enfants.

Elle déclarait à La Presse Canadienne en 2019 qu’elle avait commencé à avoir parfois besoin de sécurité en raison de menaces croissantes.

Mme McKenna estime que ce discours haineux ciblant des personnalités publiques doit cesser. Bien qu’elle ait dénoncé ces comportements à plusieurs reprises au sein du gouvernement, elle promet qu’elle continuera à le faire même après son départ de la vie politique active, qu’elle a confirmé lundi.

La ministre souhaite que la politique soit un espace sécuritaire et accueillant pour les femmes, les gens de couleur et les autres personnes marginalisées dont la voix est primordiale dans les lieux de pouvoir.

Mme McKenna, âgée de 49 ans, a confirmé lundi qu’elle ne sera pas candidate à sa réélection dans sa circonscription d’Ottawa-Centre lors du prochain scrutin. Elle avait été élue une première fois aux élections fédérales de 2015, en ravissant le siège aux néo-démocrates, et elle avait ensuite quadruplé sa majorité au scrutin de 2019.