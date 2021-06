(Québec) À sa première sortie en compagnie de sa députée Claire Samson, le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, a déclaré qu’il faut déconfiner complètement le Québec dès maintenant pour ensuite se raviser et demander une levée graduelle des restrictions sanitaires en fonction d’un calendrier de déconfinement.

Tommy Chouinard La Presse

Élue sous la bannière de la Coalition avenir Québec (CAQ) en 2014 et en 2018 dans Iberville, Claire Samson a confirmé son passage au Parti conservateur vendredi, lors d’une conférence de presse dans le hall du Parlement aux côtés de son chef. Son geste permet à M. Duhaime de mettre les pieds au Parlement pour y tenir des points de presse.

La CAQ a expulsé Claire Samson de son caucus mardi en raison de son don de 100 $ au Parti conservateur. Mais le premier ministre François Legault savait déjà que sa députée avait rencontré Éric Duhaime dans les dernières semaines. L’accord entre Mme Samson et M. Duhaime a été scellé formellement jeudi soir.

« Mieux servir le Québec, pour moi, c’est refuser que la démocratie soit mise à l’arrêt et muselée. J’estime qu’une nation démocratique doit avoir le plus de choix possible, que de réels débats doivent s’y tenir et le plus grand nombre d’opinions et d’idées doivent y être entendues et débattues. Il s’agit là de la seule raison pour laquelle j’ai contribué à son parti », a-t-elle soutenu.

Elle a dénoncé une « centralisation du pouvoir » au gouvernement « qui reléguait les députés de la CAQ dans un rôle de béni-oui-oui docile et obéissant ». « Aujourd’hui, je me sens délivrée, je retrouve ma marge de manœuvre, ma parole et ma liberté », a lancé Mme Samson, qui avait déjà exprimé son mécontentement que François Legault ne la nomme pas ministre au début du mandat.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

La députée dit connaître « sommairement » les positions du parti qu’elle vient de joindre. « Je les connais, dans le sens que j’en ai entendu parler, comme tout le monde, parce que je suis l’information. On sait qu’on aura un congrès, où beaucoup de choses vont être remises en question. »

Pour Éric Duhaime, « c’est un grand jour pour ceux et celles qui souhaitent une plus grande diversité au sein de notre Parlement. C’est un grand jour aussi dans l’histoire du Parti conservateur du Québec, ça fait quand même huit décennies d’absence de ce parti dans l’enceinte de l’Assemblée ».

Élu à la tête du parti en avril, Éric Duhaime est depuis plusieurs mois une figure de proue de la protestation contre les mesures sanitaires. « Il n’y pas de preuves scientifiques » derrière le confinement imposé par le gouvernement Legault selon lui.

Questionné pour savoir si l’on doit aujourd’hui « déconfiner complètement le Québec », il a répondu : « Présentement, oui. »

Claire Samson a par la suite apporté des nuances et a déclaré que selon elle, le gouvernement devrait « déconfiner un peu plus » et « accélérer le rythme ».

C’est alors qu’Éric Duhaime est revenu sur les propos qu’il tenait plus tôt. « Non », il ne faut pas lever l’ensemble des mesures sanitaires maintenant, a-t-il dit. « Il faut annoncer un calendrier où on met fin, où on a une lumière au bout du tunnel, on dit : O. K., telle date, on lève telle mesure ».

Le gouvernement Legault a déjà annoncé un calendrier de déconfinement. Éric Duhaime souhaite la levée de l’état d’urgence sanitaire pour que le gouvernement « ne gère plus par décret ».

Questionné au sujet de son opinion au sujet des changements climatiques, Éric Duhaime a répondu que ceux-ci ont « toujours existé », que l’« on parle d’une accélération » en ce moment, que son parti va en débattre et qu’il présentera plus tard sa position.

Ses prises de position passées n’existent plus ? « C’est sûr que je suis dans un rôle différent, puis je suis conscient qu’aujourd’hui, je ne parle plus juste en mon nom. Quand je parle, je parle au nom du Parti conservateur du Québec. Et je pense que c’est normal que je vais devoir prendre en considération l’ensemble des débats qu’on a, puis je vais être obligé… C’est une démocratie. On vit dans un parti qui est démocratique, et c’est évident que je vais devoir tenir compte », a-t-il répondu.

Après avoir déclaré cette semaine qu’elle ne compte pas se présenter aux prochaines élections, Claire Samson laisse maintenant planer le suspense et se dit en réflexion. Elle a des ennuis de santé depuis quelques années, mais elle se dit aujourd’hui « en forme » alors que c’est la fin de sa convalescence après sa dernière chirurgie.