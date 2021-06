(Ottawa) Les premiers ministres des provinces et des territoires se réuniront à Winnipeg cet automne, sous la présidence de Brian Pallister du Manitoba.

Catherine Lévesque La Presse Canadienne

Le premier ministre du Québec, François Legault, a passé le flambeau de président du Conseil de la fédération à M. Pallister, au cours d’une conférence téléphonique, jeudi. Tous les premiers ministres ont salué la « contribution remarquable » du président sortant lors de la dernière année, « laquelle s’est avérée particulièrement exigeante », ont-ils souligné dans un communiqué de presse.

Les premiers ministres ont également convenu de se rencontrer, en présentiel, du 5 au 7 octobre, dans la capitale du Manitoba. Ils ont assuré que des mesures de santé publique « appropriées » seraient mises en place afin d’assurer une rencontre sécuritaire.

« Je suis impatient de rencontrer mes homologues cet automne à Winnipeg », a déclaré M. Pallister par voie de communiqué. « Nous avons une quantité considérable de travail à accomplir. Alors que nous émergeons de la pandémie, nous concentrerons nos efforts à rétablir la croissance économique et nos systèmes de santé », a-t-il ajouté.

Les premiers ministres restent déterminés à obtenir une hausse « immédiate et inconditionnelle » des transferts fédéraux en santé, dossier qu’avait piloté M. Legault dans la dernière année. Ils demandent au gouvernement fédéral d’accroître sa contribution de 22 % à 35 % des dépenses totales des provinces et des territoires en santé, puis de maintenir un taux de croissance annuel minimal de 5 %.

« Nous avons besoin de toute urgence d’un partenariat financier à long terme avec le gouvernement fédéral afin que les provinces et les territoires puissent s’attaquer à des priorités cruciales en matière de santé, telles que la réduction des temps d’attente et des retards accumulés pour les traitements médicaux et les chirurgies », a poursuivi M. Pallister.

Les premiers ministres devaient également s’entretenir avec le premier ministre canadien, Justin Trudeau, après leur rencontre.