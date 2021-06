La députée d’Iberville, Claire Samson, a été exclue mardi soir du caucus de la CAQ dans la foulée « d’un don effectué » au Parti conservateur du Québec. Ce dernier « rejette la science », a justifié le gouvernement Legault dans une courte déclaration.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« Alors que nous demandons des efforts considérables aux Québécois depuis plus d’un an dans cette lutte contre le virus, nous ne pouvons tolérer qu’une députée de notre caucus appuie financièrement une autre formation politique qui conteste et rejette la science et les mesures sanitaires en place », a expliqué le président du caucus du gouvernement du Québec, Mario Laframboise.

Ce dernier, qui est aussi député de Blainville à l’Assemblée nationale, ajoute que les autorités ne feront pour l’instant aucun autre commentaire.

Mi-avril, après avoir été élu chef du Parti conservateur du Québec par une écrasante majorité des voix, Éric Duhaime avait dit vouloir « défendre les gens ordinaires ».

M. Duhaime a aussi plaidé qu’il avait l’intention de défendre ceux et celles qui « se sont fait traiter d’édentés parce qu’ils ne sont pas d’accord avec ce qu’est en train de faire le gouvernement ou qui se font traiter à tort et à travers de complotistes, de covidiots, de touristatas ou même de pissous par François Legault et une élite médiatique et politique qui a perdu le contact avec la réalité du monde ordinaire ».

En entrevue téléphonique avec La Presse Canadienne, elle a affirmé que son association avec la CAQ était « terminée ». Elle estime qu’on lui a toujours fait sentir qu’elle n’avait « pas sa place dans ce parti » et ce caucus.

Élue depuis 2014, elle entend quand même terminer son mandat et siégera dorénavant comme députée indépendante. Cependant, elle n’exclut pas porter d’ici là les couleurs du PCQ, un parti avec lequel elle sent des affinités. Le PCQ n’a aucun député à l’Assemblée nationale. « Ce n’est pas impossible », admet-elle.

Mais la députée, qui a connu des ennuis fréquents de santé ces dernières années, ne compte pas se porter candidate en 2022. Ses ennuis de santé n’ont rien à voir avec le déroulement des évènements, selon l’élue qui est toujours en convalescence, mais qui dit aller beaucoup mieux.

Dans l’opposition, de 2014 à 2018, Mme Samson s’est démarquée en assumant la responsabilité de porte-parole de la CAQ sur les questions de culture, de communications et de promotion de la langue française. Elle avait notamment fait paraître en 2016 le rapport Samson, qui traitait de la francisation des néo-Québécois et des mesures à implanter pour « donner un vigoureux coup de barre » à cet effet.

Au gouvernement, toutefois, elle n’en était pas à son premier désaccord avec son propre parti. En 2018, dans une entrevue donnée à La Presse Canadienne, elle avait en effet indiqué qu’elle était en réflexion sur son avenir et qu’elle songeait à quitter la politique. La semaine précédente, elle avait appris qu’elle était écartée du conseil des ministres.

Interrogé à ce sujet, le premier ministre François Legault n’avait pas semblé vouloir retenir la députée. « C’est sa décision pour ce qui est de la suite des choses de décider ce à quoi ressemblera son avenir », avait-il répondu aux journalistes en anglais, lors d’une conférence de presse à l’époque.

Rappelons par ailleurs que Claire Samson n’est pas la première à être renvoyée du caucus caquiste depuis l’arrivée au pouvoir de François Legault. En mars dernier, faisant l’objet d’une enquête de la commissaire à l’éthique de l’Assemblée nationale et de l’Unité permanente anticorruption (UPAC), le député Louis-Charles Thouin avait aussi été exclu, « le temps que la lumière soit faite sur certaines allégations » d’apparence de conflit d’intérêts.

Avec La Presse Canadienne