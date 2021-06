Politique

Une rentrée parlementaire « plus normale »

François Legault promet d’être « plus zen »

(Québec) Le gouvernement Legault maintient sa visée de lever l’urgence sanitaire à la fin du mois d’août lorsque 75 % des Québécois auront reçu deux doses de vaccin contre la COVID-19. François Legault entrevoit une rentrée parlementaire « plus normale » à l’automne alors qu’il espère débattre « d’autres sujets » que la pandémie. Et aux oppositions, le chef caquiste promet d’être « plus zen ».