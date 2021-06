(Ottawa) Justin Trudeau suggère que la pandémie a pu changer la perception des Québécois sur le port de signes religieux, puisque ces derniers ont développé l’habitude de recevoir des services de personnes arborant un masque sanitaire.

Mélanie Marquis La Presse

Il a partagé cette lecture en conférence de presse, mardi, alors que certains journalistes anglophones ont évoqué la loi sur la laïcité en l’invitant à réagir à l’attentat islamophobe qui a fait quatre victimes d’une même famille à London, en Ontario.

« Ça ne me surprendrait pas que dans les semaines et les mois à venir, il y ait des réflexions à avoir sur le but et l’importance de la loi 21, en partie parce que ça fait un an qu’on passe beaucoup de temps avec des masques qui couvrent nos visages en obtenant des services de l’État, et aussi parce qu’il y a une réelle inquiétude par rapport à la montée d’intolérance et d’islamophobie », a-t-il offert.

Ce que Justin Trudeau a refusé net de faire, en revanche, c’est d’établir un lien entre ce qu’il a qualifié de geste « terroriste » et la loi 21 sur la laïcité lorsqu’on lui a posé cette question de but en blanc.

« Êtes-vous d’accord avec ce que des experts et des militants de ces communautés disent, soit que la loi 21 alimente la haine et alimente la discrimination », lui a-t-on soumis.

« Non », a-t-il tranché.

Réponse cinglante de Legault

Sur l’autre colline, le premier ministre du Québec, François Legault a rabroué son homologue.

« Je pense que les Québécois savent faire la différence entre un masque pour se protéger d’un virus et un masque qui est porté pour des raisons religieuses », a-t-il lancé en conférence de presse, alors qu’il discutait de l’allégement des mesures sanitaires.