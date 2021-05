Candidat à la mairie de Montréal, Gilbert Thibodeau, chef du parti Action Montréal, a publié sur Twitter plusieurs messages laissant entrevoir une opposition aux mesures sanitaires et une sympathie pour des thèses conspirationnistes, mais il se défend d’adhérer à cette mouvance.

Isabelle Ducas

La Presse

« CONTRÔLE DE LA POPULATION – Avec le temps – Le problème des “conspirationnistes’’ n’est pas qu’ils ont souvent tort, c’est plutôt qu’ils ont souvent raison, mais… un peu trop tôt ! », a écrit M. Thibodeau sur son compte Twitter le 8 avril.

« Je suis pro-choix – Concernant le vaccin ou le masque, les gens vulnérables savent ce qu’ils ont à faire, ils ne sont pas idiots. Pour les autres, le système immunitaire fait son travail. Que le gouvernement s’occupe du bordel qu’il a créé dans le système de santé et tout ira bien », a-t-il publié le 24 février.

Dès l’année dernière, le candidat à la mairie diffusait des messages similaires. « La COVID-19 est virulente, attaque sévèrement le système respiratoire humain, mais les gens se lassent un peu de la manipulation de masse. Solution : parlons d’une 2e vague à venir, une nouvelle souche encore plus virulente… de plus en plus ridicule », a-t-il écrit le 6 mai 2020.

D’autres messages de la même teneur ont été publiés au fil des mois.

« Contredire le consensus des scientifiques »

Gilbert Thibodeau enregistre aussi chaque semaine des vidéos, intitulées Le candidat et diffusées sur YouTube, dans lesquelles il aborde divers sujets politiques, dans un style qui rappelle celui de Jean-Luc Mongrain.

Les vidéos sont enregistrées dans les studios de Lux Média. Sous la fenêtre de diffusion de chaque épisode, on retrouve un avertissement : « Certains propos lors de cette émission pourraient contredire le consensus des scientifiques entourant la COVID-19. »

Suivent des liens pour soutenir financièrement Lux Média ainsi que la chaîne stu-dio.tv, en faisant un virement à André Pitre.

André Pitre, alias « Stu Pitt », est à la tête de Lux Média et du site stu-dio.tv, chaîne d’information alternative aujourd’hui bannie de YouTube, qui a largement propagé les thèses de QAnon. Ancien conférencier du groupe identitaire La Meute, André Pitre nie dans ses vidéos l’existence de la pandémie et assure que les dirigeants de la planète profitent de la COVID-19 pour contrôler la population. Il parle de « fascisme sanitaire » et qualifie François Legault de « premier psychopathe ».

Pas au courant

Questionné au sujet des messages apparaissant sous ses vidéos, Gilbert Thibodeau a répondu qu’il n’était pas au courant et qu’il ne connaissait pas les autres animateurs de la chaîne.

Quant à ses messages publiés sur Twitter, il assure qu’il ne faut pas y voir une contestation des mesures gouvernementales contre la COVID-19.

Ma position est claire : je respecte les mesures. J’ai mon masque, je suis pour la distanciation physique, je vais me faire vacciner, je fais ce que le gouvernement demande. Gilbert Thibodeau

Le message dans lequel il affirme que les conspirationnistes ont raison faisait référence aux vaccins : ceux que l’on qualifie de conspirationnistes ont posé des questions sur la sécurité des vaccins, avant que l’on découvre qu’ils pouvaient effectivement poser certains dangers, soutient-il

« De toute façon, le mot conspirationniste est utilisé à toutes les sauces », déplore-t-il, en entrevue avec La Presse.

Contenu « complotiste »

Pour Marie-Ève Carignan, professeure à l’Université de Sherbrooke et directrice du pôle médias de la Chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violents, qui s’intéresse aux théories conspirationnistes, il ne fait aucun doute que les messages publiés sur Twitter par Gilbert Thibodeau s’opposent aux mesures sanitaires et au gouvernement, et mettent de l’avant de la pseudoscience.

Il partage du contenu qui, selon nos études à la chaire de recherche, peut être qualifié de complotiste. Marie-Ève Carignan

« C’est inquiétant, parce que la position de candidat à la mairie peut lui donner une certaine crédibilité, une certaine autorité, qui peut influencer des gens à croire ses propos, qui sont de l’ordre de l’opinion et ne s’appuient sur aucune donnée scientifique, poursuit la spécialiste, qui s’est penchée sur le compte Twitter du candidat à notre demande. Par exemple, quand il affirme que le système immunitaire nous protège de la COVID-19 ou qu’il n’y a pas eu de deuxième vague, mais que ç’a été inventé pour nous convaincre du maintien des mesures sanitaires. »

Gilbert Thibodeau, homme d’affaires, a été candidat dans l’équipe de Denis Coderre à la mairie du Plateau-Mont-Royal en 2013, puis candidat indépendant à la mairie de Montréal en 2017 ; il a alors obtenu 1669 votes (0,35 %).

En vue des élections de 2021, il a fondé son propre parti, Action Montréal, pour se lancer dans la course à la mairie.

Il promet notamment de réduire le nombre d’élus municipaux, le nombre de fonctionnaires municipaux et le nombre de comités du conseil municipal.

Il propose aussi de rembourser la taxe de mutation immobilière (« taxe de bienvenue ») aux acheteurs d’une première propriété, et de leur remettre un chèque de 5000 $, pour endiguer l’exode des jeunes familles vers les banlieues.

M. Thibodeau déplore le fait que les médias présentent la course à la mairie de Montréal comme une lutte entre deux candidats, Valérie Plante et Denis Coderre, alors que cinq autres personnes ont fait connaître leur intention de briguer le poste de maire.