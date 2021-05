En ce moment, la loi reconnaît seulement l’existence de partis politiques reconnus au Sénat ― en pratique, seulement les libéraux et les conservateurs, l’un étant désigné comme caucus gouvernemental et l’autre comme caucus officiel de l’opposition.

(Ottawa) Le gouvernement de Justin Trudeau s’apprête à reconnaître légalement l’évolution du Sénat canadien en une chambre de second examen objectif, plus indépendante et non partisane.

La Presse Canadienne

Il a présenté un projet de loi gouvernemental au Sénat, actuellement en cours de préparation à la Chambre haute, avec l’appui des quatre groupes sénatoriaux.

Il pourrait cependant rencontrer plus de difficultés à la Chambre des communes, où il devrait être transféré dès la semaine prochaine.

Le projet de loi S-4 modifierait la Loi sur le Parlement du Canada pour reconnaître officiellement la transformation du Sénat depuis 2015, lorsque le premier ministre Justin Trudeau a commencé à ne nommer que des sénateurs non partisans, présélectionnés par un organisme consultatif indépendant.

En ce moment, la loi reconnaît seulement l’existence de partis politiques reconnus au Sénat ― en pratique, seulement les libéraux et les conservateurs, l’un étant désigné comme caucus gouvernemental et l’autre comme caucus officiel de l’opposition.

Le projet de loi S-4 changerait cela pour refléter la réalité selon laquelle la vaste majorité des sénateurs siègent maintenant dans trois groupes qui ne sont affiliés à aucun parti : le Groupe des sénateurs indépendants, le Groupe progressiste du Sénat et le Groupe des sénateurs canadiens.

Cette reconnaissance s’accompagnerait d’un financement pour chaque groupe et pour ses dirigeants.

Il leur accorderait également des pouvoirs supplémentaires, notamment en leur donnant leur mot à dire sur tout changement au comité le plus puissant du Sénat, le Comité de la régie interne, et en exigeant qu’ils soient consultés sur la nomination de certains hauts fonctionnaires du Parlement.

Les conservateurs, le dernier groupe partisan du Sénat avec seulement 20 membres, demeureraient l’opposition officielle, sans diminution de leur financement ou de leurs pouvoirs.

Mais le projet de loi reconnaîtrait que le caucus gouvernemental ne se compose maintenant que de trois sénateurs : le représentant du gouvernement au Sénat, son adjoint législatif et un agent de liaison avec le gouvernement.

Le projet de loi est parrainé par le sénateur Peter Harder, le premier représentant du gouvernement à la chambre, qui siège maintenant avec le groupe progressiste du Sénat.

Il soutient que le projet de loi est une approche pratique pour refléter la nouvelle réalité de Chambre haute.

« Dans l’état actuel des choses, il y a des chefs de groupe et des facilitateurs qui ont peu ou pas de statut lorsqu’il s’agit de fournir des commentaires ou des conseils sur les nominations gouvernementales, qui n’ont pas le pouvoir législatif de modifier la composition du comité le plus puissant du Sénat et qui doivent compter sur la bienveillance des collègues « reconnus » pour financer et de gérer leurs groupes et leur personnel de recherche, sans indemnités de leadership », a déclaré M. Harder au Sénat lors du débat d’ouverture sur le projet de loi, au début du mois. « Cela doit changer et, avec ce projet de loi, ce sera le cas. »

Le projet de loi a reçu l’approbation de principe des sénateurs mercredi. Ils doivent siéger en comité plénier aujourd’hui pour entendre le ministre des Affaires intergouvernementales Dominic LeBlanc à ce sujet.

M. Harder a déclaré dans une entrevue qu’il s’attend à ce que le projet de loi passe rapidement en troisième et dernière lecture la semaine prochaine, après quoi il sera transféré à la Chambre des communes, où son accueil ne sera probablement pas aussi enthousiaste.

Le Bloc québécois et le Nouveau parti démocratique soutiennent tous les deux que le Sénat, dont les membres ne sont pas élus, est illégitime et sont donc susceptibles de voter contre le projet de loi.

Par conséquent, le gouvernement libéral minoritaire de M. Trudeau aura besoin de l’appui des députés conservateurs pour l’adopter.

M. Harder a reconnu que certains sénateurs voulaient aller plus loin en supprimant complètement les groupes partisans au Sénat. Mais il a soutenu que cela aurait été « irrespectueux » envers les sénateurs qui ont choisi de rester dans le caucus conservateur.

De plus, il a ajouté que cela aurait presque certainement signifié que les conservateurs des deux chambres s’opposeraient au projet de loi, ce qui aurait conduit à sa défaite.

Dans l’état actuel des choses, il espère que les députés conservateurs suivront l’exemple de leurs compatriotes au Sénat et soutiendront l’adoption rapide du projet de loi.

Le chef conservateur Erin O’Toole a promis d’encourager les provinces à élire des sénateurs, qu’il nommerait au Sénat s’il devenait premier ministre.

M. Harder a affirmé que rien dans le projet de loi S-4 n’empêcherait M. O’Toole de changer la façon dont les sénateurs sont nommés à l’avenir ou de refaire du Sénat une chambre strictement partisane, s’il le souhaite. « C’est complètement permissif », a-t-il dit.