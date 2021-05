Le premier ministre Justin Trudeau (à gauche) et son ministre des Finances de l’époque, Bill Morneau, s’étaient retrouvés plongés dans la controverse après que le gouvernement libéral eut octroyé un contrat de bourses de bénévolat étudiantes à WE Charity, un organisme avec lequel leurs familles entretenaient des liens très étroits.

(Ottawa) Le premier ministre Justin Trudeau est blanchi par le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique pour son implication dans l’octroi d’un contrat à WE Charity (Mouvement UNIS, en français). Son ancien ministre des Finances, Bill Morneau, s’en tire moins bien, et il est blâmé pour trois violations à la Loi sur les conflits d’intérêts.

Mélanie Marquis

La Presse

« Il n’y a pas eu de conflit d’intérêts de la part de M. Trudeau lorsqu’il a pris les deux décisions relatives au financement et à UNIS », a tranché le commissaire Mario Dion dans le très attendu rapport déposé jeudi. Il y détermine que la décision du premier ministre d’approuver le programme de bourses de bénévolat avec UNIS comme administrateur n’était pas problématique « compte tenu de l’absence de relation personnelle » entre Justin Trudeau et les frères cofondateurs de l’organisme, Marc et Craig Kielburger.

Ainsi, « bien que le lien entre les proches de M. Trudeau et UNIS ait donné lieu à l’apparence d’un conflit d’intérêts, l’apparence d’un conflit ne constitue pas une contravention aux règles de fond de la Loi [sur les conflits d’intérêts]. Le devoir de récusation est seulement nécessaire lorsque le titulaire de charge publique se trouverait en situation de conflit d’intérêts potentiel », a jugé l’agent indépendant du Parlement dans ce document qui tient sur 49 pages.

Le rapport, intitulé Trudeau III, vient clore une saga qui a duré des mois sur la colline d’Ottawa. L’enquête du commissaire avait été réclamée en juillet dernier par les partis d’opposition, qui ont fait leurs choux gras de cette histoire pendant des mois.

Il contredit aussi l’adage « jamais deux sans trois » – Justin Trudeau a été blâmé pour son voyage sur l’île privée de l’Aga Khan, puis pour sa gestion du dossier SNC-Lavalin. Et alors qu’un scrutin fédéral se profile à l’horizon, il a été accueilli avec soulagement.

« Ce rapport confirme ce que je dis depuis le début », a-t-il déclaré par voie de communiqué.

« Au cœur de cette initiative se trouvait la volonté d’apporter du soutien aux jeunes le plus rapidement possible durant cette pandémie », a ajouté le premier ministre, semblant inviter ses adversaires à tourner la page, car « avec la troisième vague qui frappe certaines provinces particulièrement durement, il nous reste du travail à faire ».

Morneau se fait taper sur les doigts

Le commissaire n’arrive pas à la même conclusion dans le cas de l’ex-ministre des Finances, Bill Morneau.

« L’amitié entre M. Morneau et [Craig] Kielburger, cofondateur d’UNIS, a créé un conflit potentiel pour M. Morneau lorsqu’il a été appelé à prendre toute décision qui favoriserait les intérêts personnels d’UNIS, a-t-il écrit dans le rapport de 54 pages. Autrement dit, toute décision prise par M. Morneau qui donnait la possibilité de favoriser les intérêts personnels d’UNIS a été prise de façon irrégulière. »

L’étude a aussi permis au commissaire de constater que le « degré de mobilisation » du cabinet ministériel de Bill Morneau était « exceptionnellement élevé » quant aux dossiers relatifs à l’organisme, ainsi qu’un « libre accès » au cabinet équivalant « à un traitement de faveur ». Un traitement « fondé sur la relation » entre l’ex-ministre et Craig Kielburger, qui, « en plus d’être un électeur » de la circonscription de Bill Morneau, était « aussi un ami, au sens de la Loi sur les conflits d’intérêts ».

L’ancien grand argentier a rejeté une partie des blâmes lui ayant été adressés. « Comme le confirme le rapport, la décision de confier l’administration du programme WE Charity était entièrement basée sur les conseils de la fonction publique. Comme je l’ai déjà dit, j’aurais dû me récuser de la discussion », a-t-il exprimé sur Twitter, jeudi.

Les liens avec WE Charity

Le premier ministre et son ministre des Finances de l’époque, Bill Morneau, s’étaient retrouvés plongés dans la controverse après que le gouvernement libéral eut octroyé un contrat de bourses de bénévolat étudiantes à WE Charity, un organisme avec lequel leurs familles entretenaient des liens très étroits.

Dans le cas de Justin Trudeau, sa mère Margaret Sinclair, son frère Alexandre (Sacha), ainsi que sa femme, Sophie Grégoire, avaient été rémunérés pour diverses conférences offertes lors de de grands évènements mis sur pied par l’organisme des frères Kielburger.

En ce qui a trait à l’ancien grand argentier, sa famille et lui avaient participé à des voyages humanitaires – périples pour lesquels il avais omis de débourser certains frais. Il en avait fait l’aveu en comité parlementaire en juillet dernier en indiquant qu’il avait signé un chèque de 41 000 $ pour rembourser la note.

Les deux hommes avaient participé à la décision du cabinet d’octroyer ce contrat gouvernemental dans le contexte de la pandémie. Alors que la pression sur eux s’accentuait, ils avaient reconnu en juillet dernier avoir commis une erreur en ne se récusant pas des discussions entre ministres concernant ce contrat.

Un peu plus d’un mois après avoir fait acte de contrition, le ministre Morneau annonçait sa démission.