Le député de Charlesbourg et critique conservateur en matière de Services publics et d’Approvisionnements, Pierre Paul-Hus, a souligné l’ampleur des montants en cause, vendredi.

Le Parti conservateur veut que l’importateur montréalais qui a reçu plus de 80 millions de dollars du gouvernement fédéral au début de la pandémie pour des masques qui n’ont jamais été utilisés soit entendu devant un comité de la Chambre des communes, afin de faire la lumière sur la façon dont les contrats ont été gérés.

Vincent Larouche

La Presse

La Presse révélait mardi que des millions de masques KN95 commandés par Ottawa ont poireauté en Chine pendant un an en raison d’une dispute sur la qualité du produit fourni par l’importateur Tango Communications Marketing, une firme de Montréal. Après avoir été questionné par La Presse à ce sujet, le gouvernement a annulé les contrats lundi dernier et exigé le remboursement de plus de 80 millions de dollars qui avaient été payés à l’avance à l’importateur.

« Nous sommes totalement consternés par la façon dont ce contrat a été géré. Maintenant, 80 millions de dollars provenant de l’argent des contribuables sont probablement perdus, et ce, en raison d’une gestion négligente. Nous devons tout faire pour que cela ne se reproduise jamais. Les Canadiens méritent des institutions publiques et des représentants transparents et responsables », a-t-il déclaré.

Les députés conservateurs qui siègent au Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires vont demander à ce que le comité entende les représentants de Tango, mais aussi les fonctionnaires qui ont été impliqués dans cette commande de masques. Leur proposition sera débattue lundi.

L’importateur croit à une erreur des fonctionnaires

La valeur totale des contrats accordé à Tango pour les masques KN95 devait atteindre 111 millions de dollars, taxes incluses. Mais les fonctionnaires n’étaient pas satisfaits de la qualité des premiers masques livrés et a donc rapidement suspendu les livraisons. Le contrat est demeuré sur la glace pendant un an jusqu’à son annulation cette semaine.

Michel Octeau, président de Tango, affirme que selon ses informations, des millions de masques sont encore dans les entrepôts d’un sous-traitant du gouvernement fédéral en Chine et d’autres sont restés à l’usine. M. Octeau croit que le gouvernement canadien s’est trompé de produit dans sa commande et essaie d’en faire porter le blâme à l’importateur.

Comme les masques ont bien été produits que des millions d’entre eux ont été livrés par le producteur chinois, la récupération des sommes payées à l’avance par le gouvernement risque d’être ardue.

Mardi, la ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, Anita Anand, a déclaré que le gouvernement pourrait entreprendre des recours judiciaires pour se faire rembourser.