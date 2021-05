(Québec) Le gouvernement Legault promet de réformer en profondeur la Loi sur la protection de la jeunesse cet automne afin de répondre aux recommandations costaudes de la Commission Laurent.

Tommy Chouinard

La Presse

Lors d’une conférence de presse mardi, le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, a affirmé que des « chantiers prioritaires » seront lancés pour entre autres « clarifier » dans la loi que l’intérêt de l’enfant doit primer dans les décisions de la DPJ.

Il entend également créer une charte des droits des enfants et créer un poste de commissaire indépendant pour en assurer le respect, comme le recommande la Commission Laurent dans son rapport rendu public lundi. Le panier de services en matière de prévention sera amélioré, dans le but de réduire la pression sur la DPJ.

« Soyez assurés que nous allons répondre avec diligence et rigueur aux recommandations et que je vais en assurer un suivi régulier », a soutenu M. Carmant, qui était accompagné du ministre de la Famille, Mathieu Lacombe.

Il déposera cet automne un projet de loi pour revoir la Loi sur la protection de la jeunesse. « Quand je dis réforme, ce n’est pas anodin. C’est en profondeur que l’on doit revoir la loi, ainsi que le rôle et le fonctionnement des DPJ », a-t-il insisté.

Certes, il faut donner la possibilité aux parents de se reprendre en main et leur offrir de l’aide, mais « on ne peut plus se permettre, surtout à un très jeune âge, de ballotter les enfants d’un milieu à l’autre ». Il faut insister sur « l’intérêt supérieur de l’enfant », a-t-il dit.

Deux articles de la loi sont « un peu contradictoires » à ses yeux. L’article 3 indique que « les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l’être dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits ». Et en vertu de l’article 4, toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir l’enfant dans son milieu familial ». Il y a ainsi de « l’ambiguïté » dans la loi, a affirmé M. Carmant. Il la révisera pour que l’on établisse clairement que « la priorité doit être le bien-0être de l’enfant ».

La loi impose aux parents des délais maximaux – d’un an à deux ans en fonction de l’âge de l’enfant – pour se reprendre en main et retrouver la garde de leur progéniture. Or, ces délais sont souvent dépassés – voire rarement respectés selon Régine Laurent, comme l’a relevé le ministre. « Il ne faudra plus les dépasser. »

Des analyses seront faites au sein d’un groupe d’action interministériel du gouvernement pour déterminer quelles recommandations de la Commission Laurent peuvent être intégrées au projet de loi à venir. Il en faudrait peut-être un autre pour créer une charte et un poste de commissaire, a signalé M. Carmant.

Le ministre Carmant considère que le gouvernement a déjà fait des efforts importants pour alléger la tâche des intervenants en protection de la jeunesse. Il a ajouté 200 millions par année pour améliorer les services de prévention et réduire la charge de travail. « J’ai fait tout ce que je pouvais pour faciliter au niveau du travail, de l’organisation du travail », a-t-il dit.

Il a fait valoir que des postes ont été créés mais que certains sont toujours vacants. « On veut combler ces postes, et on pense qu’on devrait avoir assez de monde pour prendre en charge les jeunes en protection de la jeunesse », a-t-il soutenu.

Québec laisse présager des bonifications salariales plus importantes pour les intervenants en centre jeunesse, particulièrement ceux œuvrant à la DPJ, dans le cadre des négociations pour le renouvellement des conventions collectives. Il faut valoriser leur travail pour éviter qu’ils ne quittent le milieu lorsqu’un poste est ouvert ailleurs dans le réseau comme on le voit souvent, a souligné M. Carmant.

Des centaines de professionnels ont été ajoutés pour les services de prévention et de première ligne afin de « diminuer la demande à la DPJ et réduire les signalements ». « Il faut laisser les pions tomber en place et on verra s’il y a besoin d’ajouts additionnels », a-t-il affirmé. « Actuellement, le réflexe, c’est que quand il y a un problème, on appelle la protection de la jeunesse. Nous, ce qu’on veut, c’est que le réflexe devienne : quand il y a un problème, on appelle les services de première ligne. »

Parmi ses autres priorités, le ministre compte « rendre le processus de réception et de traitement des signalements plus efficace et assurer la rigueur clinique ».

Il veut « faciliter et promouvoir le rôle des familles d’accueil en améliorant le processus d’évaluation, de soutien et de formation des ressources en jeunesse ».