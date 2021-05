(Ottawa) Le sénateur conservateur Pierre-Hugues Boisvenu exhorte l’ancienne juge de la Cour suprême Louise Arbour à renoncer à mener l’examen sur les inconduites sexuelles dans les Forces armées canadiennes (FAC), histoire de « préserver sa réputation ».

Mélanie Marquis

La Presse

Selon lui, la juge Arbour, « dont la réputation dépasse les frontières de notre pays, ne peut accepter de jouer dans cette cynique parodie puisque les victimes ont été sacrifiées pour protéger l’image du premier ministre et celle de son ministre de la Défense ».

Il lui demande ainsi, dans un communiqué publié mardi, « de faire preuve de professionnalisme, de se retirer du mandat et préserver sa réputation » en renonçant à accomplir le mandat que lui a confié le gouvernement Trudeau la semaine dernière.

Cette annonce a suscité une avalanche de critiques, car l’examen indépendant que l’on a commandé à Louise Arbour succédera à un autre examen réalisé il y a plus de six ans par une autre ancienne magistrate du plus haut tribunal au pays, Marie Deschamps.

Or, sa recommandation clé, « créer un centre indépendant de responsabilisation en matière de harcèlement sexuel et d’agression sexuelle à l’extérieur des FAC », est restée lettre morte – l’appareil militaire y était réfractaire, et les libéraux ont préféré créer un centre d’intervention dénué de pouvoirs de surveillance.

Les deux anciennes juges de la Cour suprême du Canada ont néanmoins dit juger l’exercice pertinent.

Mais le sénateur Boisvenu estime qu’il s’agit d’un affront pour les victimes d’inconduites sexuelles ; dans le communiqué qu’il a transmis mardi, il invite Louise Arbour à « pas accepter ce mandat en tout respect pour les femmes qui œuvrent au sein des FAC ».

Motion de congédiement

Pendant ce temps, dans l’autre chambre du Parlement, l’opposition ne lâche pas non plus le morceau : le Parti conservateur a décidé de consacrer sa journée d’opposition à un débat sur le congédiement de Katie Telford, la cheffe de cabinet de Justin Trudeau.

« Après avoir arrêté les travaux du comité par de l’obstruction, vendredi dernier, pour éviter une motion convoquant Katie Telford au comité de la défense, les libéraux de Trudeau ont carrément annulé la réunion d’hier », a pesté le chef Erin O’Toole dans une déclaration écrite.

« Justin Trudeau veut désespérément empêcher la chute de son gouvernement marqué par les scandales. Si le premier ministre dit la vérité, et s’il veut que les Canadiens croient qu’il ignorait la preuve de l’inconduite sexuelle du général Vance, il va congédier Katie Telford », a-t-il conclu.

Les scandales ayant éclaboussé l’armée, dont les allégations entourant l’ancien chef d’état-major Jonathan Vance, sont étudiés au comité de la défense ainsi qu’à celui de la condition féminine. Dans le premier, les libéraux ont fait de l’obstruction parlementaire, vendredi dernier.

La présidente du comité de la défense, la libérale Karen McCrimmon, a annulé la réunion suivante, lundi.