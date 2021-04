Les milliards de dollars qu’Ottawa versera au Québec en lien avec le nouveau programme fédéral de garderies seront « pas mal sans condition », a indiqué dimanche soir le premier ministre Justin Trudeau.

La Presse Canadienne

De passage à l’émission Tout le monde en parle, M. Trudeau a d’abord rappelé que le nouveau programme national s’inspire de celui en place au Québec, ajoutant au passage que « ce n’est pas le gouvernement fédéral qui va dire à Québec comment dépenser sur les garderies et sur les familles ».

Appelé à préciser sa pensée sur l’absence de conditions, par exemple si les fonds pourraient être utilisés en santé, le premier ministre a affirmé que « des discussions » auront lieu avec le gouvernement du Québec.

« C’est sûr qu’il y a toujours de la place pour plus d’investissements dans les garderies, mais on ne va pas dire ça et certainement pas la totalité », a-t-il déclaré.

Le programme national de garderies a été annoncé lundi dans le budget de la ministre Chrystia Freeland.

Comme le Québec a déjà son réseau, il aura une compensation financière, mais on ne sait pas quel ordre de grandeur atteindra ce nouveau transfert.

Mardi, le ministre des Finances du Québec, Eric Girard, a déclaré à propos d’un éventuel transfert évalué à 6 milliards au cours des cinq prochaines années : « C’est sûr que ce sera sans condition. »

En commentant le caractère asymétrique de l’annonce, M. Girard a affirmé que ce principe était « non négociable ».