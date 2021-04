(Québec) Malgré la hausse du prix des matériaux et la surchauffe dans l’industrie de la construction, le gouvernement de la CAQ maintient l’échéancier pour son projet de troisième lien à Québec.

Gabriel Béland

La Presse

« Il est toujours prévu de débuter les travaux à l’automne 2022 », a assuré lundi matin le ministre des Transports, François Bonnardel.

Le troisième lien est ce tunnel qui doit être creusé entre Québec et Lévis. Son prix n’a toujours pas été dévoilé par le gouvernement. Mais il s’agira certainement du plus important projet dans la Capitale-Nationale en terme de coût, devant le tramway estimé à 3,3 milliards.

Le ministre Bonnardel, qui présentait en conférence de presse les investissements routiers dans la Capitale-Nationale pour les deux prochaines années, concède toutefois que la « situation est un peu plus particulière avec la surchauffe des marchés ».

Le ministère des Transports du Québec (MTQ) a même annoncé la semaine dernière devoir repousser des travaux prévus cet été sur le pont Dubuc, à Saguenay.

« Nos estimés étaient beaucoup, beaucoup plus bas que l’offre que nous avons reçue du plus bas soumissionnaire. On doit évaluer, se préparer, ce sont des conditions de marché difficiles pour tout le monde », indique M. Bonnardel.

La pandémie s’est accompagnée d’une flambée du prix des matériaux. Ce phénomène a des répercussions sur les travaux routiers, mais aussi les chantiers pour « les écoles, pour les hôpitaux ».

Pas question toutefois de repousser le projet de troisième lien. Rappelons que le gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ) avait promis une première pelletée de terre d’ici la fin de son premier mandat.

« Le bureau de projet du tunnel Québec-Lévis continue de travailler depuis la dernière année », a rappelé le ministre Bonnardel.

« On a livré la marchandise pour le projet de tramway, dit-il. Les deux projets sont intimement liés pour connecter les deux centres-villes et imbriquer le réseau structurant avec le réseau de la ville de Lévis. En temps et lieu on va être capables de vous présenter tout ça. »

Le gouvernement a annoncé lundi que 497 millions seront investis dans le réseau routier de la région de la Capitale-Nationale d’ici 2023. Parmi ces projets, l’autoroute Laurentienne (73) sera élargie en direction nord à Québec, entre le boulevard Jean-Talon Ouest et la rue de la Faune.