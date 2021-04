(Ottawa) Les camps de rééducation au Xinjiang sont « des écoles ». Les procès des deux Michael se déroulent dans les règles de l’art. La loi sur la sécurité nationale à Hong Kong a permis de passer du « chaos » à la « règle de droit ».

Mélanie Marquis

La Presse

Ce sont là quelques-unes des réponses offertes par l’ambassadeur de la Chine au Canada, Cong Peiwu, à qui le Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM) avait offert une tribune animée par l’ancien premier ministre québécois Pierre Marc Johnson, mardi midi.

Le chef de mission de Pékin à Ottawa a consacré huit minutes à faire un exposé sur l’histoire de l’Empire du milieu, posant notamment comme jalons historiques la création de la République populaire de Chine ainsi que l’établissement de divers liens diplomatiques, notamment celle avec le Canada.

Il a affirmé qu’en termes de diplomatie, le régime chinois a « toujours cru que la conversation était meilleure que la confrontation ». Une fois son allocution de huit minutes bouclée, l’animateur l’a lancé sur l’enjeu de l’économie avant de se tourner vers trois dossiers plus corsés.

Le génocide au Xinjiang, la détention arbitraire des Canadiens Michael Kovrig et Michael Spavor – les deux hommes ont été traduits en justice pour espionnage à huis clos, il y a trois semaines, et attendent toujours un verdict – et la controversée loi sur la sécurité nationale adoptée par Pékin pour mater Hong Kong.

Et dans chacun des cas, l’ambassadeur Cong a assuré que la Chine n’avait rien à se reprocher.

D’abord, en ce qui a trait à la situation de la minorité musulmane des Ouïghours, au Xinjiang, il a encore une fois accusé l’Occident, « incluant le Canada », de s’ingérer dans les affaires intérieures chinoises « soit-disant sous le prétexte des droits humains » et martelé qu’il n’y avait là « rien d’un génocide ».

En fait, le régime de Xi Jinping est engagé dans une « lutte contre le terrorisme et la sécession », un combat qui passe notamment par l’éducation. « Vous appelez cela des camps [de rééducation], mais il s’agit d’écoles, dans les faits », a-t-il argué.

Les États-Unis ont déterminé que les Ouïghours faisaient l’objet d’un génocide. Au Canada, le gouvernement Trudeau n’est pas prêt à aller aussi loin. Le député conservateur Michael Chong a échoué à faire adopter une motion en ce sens. Un sous-comité des Communes a reconnu l’existence d’un génocide.

Les deux Michael

L’animateur de l’évènement virtuel a abordé avec son invité le dossier des deux Michael, qui ont été arrêtés en Chine le 10 décembre 2018, quelques jours après l’arrestation, au Canada, et à la demande des États-Unis, de la numéro deux de Huawei, Meng Wanzhou.

L’ambassadeur a plaidé que les deux hommes n’étaient pas maltraités en prison « la privation de sommeil, la confiscation de lunettes de lecture, ce n’est pas vrai », et que le système de justice disposait de « solides preuves » qu’ils ont volé et transmis à des entités étrangères des secrets d’État.

Si les procédures judiciaires se déroulent derrière des portes closes, c’est justement en raison de la nature des accusations qui pèsent sur l’ancien diplomate et l’entrepreneur, a insisté Cong Peiwu. « C’est pour cela que ce n’est pas ouvert au public. Vous avez des pratiques similaires au Canada », a-t-il soutenu.

L’animateur l’a corrigé.

« Même s’il est vrai que certains volets des causes de sécurité nationale ne sont pas traités publiquement, il y a toujours un avocat de l’extérieur qui examine la preuve et qui fait des recommandations au juge sur les portions qui peuvent être rendues publiques », a noté celui qui est avocat-conseil à la firme Lavery.

Hong Kong

Autre dossier, autre démenti.

Interrogé sur l’imposition de la loi sur la sécurité nationale à Hong Kong, Cong Peiwu a fait valoir que celle-ci était perçue favorablement, car elle a permis de passer du « chaos » qui régnait avant l’adoption de la loi, par Pékin, à la « règle de droit ».

« En 2019, il y avait dans les rues de Hong Kong des crimes haineux visant des citoyens innocents, et même des policiers. Cela ne pouvait être toléré […] comme cela ne pourrait être toléré ailleurs, comme aux États-Unis ou ici au Canada », a-t-il offert.

Le Parlement chinois a adopté en mai 2020 cette disposition controversée sur la sécurité nationale en réaction aux manifestations qui ont secoué l’ex-colonie britannique en 2019. Elle avaient alimenté un sentiment indépendantiste dans l’ancienne colonie rétrocédée par la Grande-Bretagne en 1997.

« Personne n’est mis en prison pour avoir exprimé des idées », a-t-il affirmé, se réjouissant que la situation soit « revenue à la normale » à Hong Kong, où se trouvent environ 300 000 détenteurs de la citoyenneté canadienne.

Présence controversée

L’invitation du CORIM à l’ambassadeur chinois – à la demande de l’ambassade de la Chine au Canada – a été critiquée par certains observateurs, notamment par l’ancien ambassadeur d’Ottawa à Pékin, Guy Saint-Jacques.

Ce dernier ne s’est pas montré impressionné par la prestation de Cong Peiwu.

Réagissant aux propos du représentant chinois sur le Xinjiang, sur Twitter, mardi, il a déploré « une réponse tout à fait prévisible qui confirme que le CORIM n’aurait pas dû l’inviter ».