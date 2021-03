Politique

Violations des droits des Ouïghours

Ottawa sévit contre Pékin

(Ottawa et Trois-Rivières) Le Canada impose des sanctions à l’endroit de fonctionnaires et d’une entité gouvernementale de la Chine en raison de « leur participation à des violations flagrantes et systématiques des droits de la personne dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang ». Mais il ne faut pas voir de « lien » entre ces mesures et le traitement réservé aux deux Michael, assure Justin Trudeau.