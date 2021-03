Congrès du Parti conservateur

Erin O’Toole propose cinq grands chantiers pour séduire les électeurs

(Ottawa) Un ambitieux plan de relance économique pour créer un million d’emplois en un an, une nouvelle loi anticorruption, un plan d’action national pour la santé mentale, une hausse de la production locale de vaccins et d’équipements médicaux et un retour à l’équilibre budgétaire d’ici 10 ans.