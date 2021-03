Offre d’emploi pour « femmes blanches seulement »

« Ça n’a aucun bon sens », lance Guilbault

(Québec et Montréal) La publication d’offres d’emploi « pour femme blanche seulement » par le CISSS des Laurentides « n’a aucun bon sens », a déploré mardi la vice-première ministre, Geneviève Guilbault, alors que la Commission des droits de la personne promet d'intervenir. L’opposition a dénoncé à l’unisson la manœuvre « inacceptable » et réclame « sanction » et réponses rapidement.