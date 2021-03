« L’Alabama du Nord »

Le professeur Attaran dit que St-Pierre Plamondon a le « cerveau desséché »

(Québec) Le professeur en droit à l’Université d’Ottawa, Amir Attaran, réplique à Paul St-Pierre Plamondon. Dans un courriel transmis à La Presse, il affirme que le chef péquiste a le « cerveau desséché » et que son parti est « essentiellement obsolète et fondé sur l’idéologie, dont la naissance méprisable repose sur la prétention d’un exceptionnalisme ethnique et sur la suprématie blanche des pures laines ».