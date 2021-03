L’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux voulait illustrer le « mur » qui la sépare des offres gouvernementales pour renouveler les conventions collectives.

(L’Assomption) L’organisation syndicale APTS a dressé un véritable mur de sacs de sable devant le bureau de circonscription du premier ministre François Legault, mercredi midi, à L’Assomption.

Lia Lévesque

La Presse Canadienne

L’APTS représente 60 000 travailleurs, principalement des femmes, dans la santé et les services sociaux. Il s’agit de travailleuses sociales, de techniciennes en imagerie médicale, en laboratoire et autres, qui travaillent dans les hôpitaux et les centres jeunesse.

PHOTO RYAN REMIORZ, LA PRESSE CANADIENNE

La négociation des conventions collectives avec le gouvernement du Québec dure depuis plus d’un an, maintenant, et les discussions n’avancent guère, selon l’APTS.

À compter du 29 mars, l’APTS consultera ses membres, lors d’assemblées générales, sur un mandat de grève de 10 jours à être exercé au moment opportun.