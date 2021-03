Les Kielburger accusent les partis politiques d’avoir détruit We Charity

(Ottawa) Forcés de mettre fin aux activités de We Charity au Canada l’automne dernier à cause d’un scandale qui a éclaboussé le gouvernement Trudeau, les frères Marc et Craig Kielburger ripostent. Ils accusent les partis politiques d’avoir détruit une organisation qui soutenait les jeunes au pays et qui contribuait à réduire la pauvreté dans les pays en voie de développement.