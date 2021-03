Québec

Une loi pour éviter des élections générales anticipées à la mort d’Élisabeth II

(Québec) C’est peu connu et royalement étonnant, mais la mort ou l’abdication de la reine Élisabeth II pourrait forcer la dissolution de l’Assemblée nationale et le déclenchement d’élections générales anticipées au Québec. Même les causes devant les tribunaux pourraient devoir être reprises à zéro. Le gouvernement Legault déposera un projet de loi ce jeudi pour résoudre le problème.