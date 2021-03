(Québec) Le gouvernement Legault met en place un comité d’experts dont le mandat sera de proposer des mesures pour « prévenir et contrer la pornographie juvénile sur les sites web québécois ». Un rapport préliminaire doit être déposé avant l’automne prochain.

Hugo Pilon-Larose

La Presse

La ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, a annoncé mardi par voie de communiqué que ce comité « sera composé de représentants de ministères et d’organismes gouvernementaux, ainsi que des milieux policier et universitaire ». Ils devront fournir un « portrait de la situation et de soumettre des suggestions de mesures susceptibles d’aider à prévenir et à contrer ce phénomène ».

« La diffusion de pornographie juvénile sur l’internet est un acte criminel, et les entreprises enregistrées au Québec ont une responsabilité indéniable pour la freiner et l’enrayer. J’ai pleinement confiance en ce comité d’experts pour nous éclairer sur la situation actuelle et nous aider à déterminer les actions à prendre », a déclaré la ministre par voie de communiqué.

Québec répond ainsi par cette initiative à la cinquième recommandation formulée dans le rapport de la commission transpartisane sur l’exploitation sexuelle des mineurs. Le gouvernement affirme également avoir créé un comité interministériel réunissant 16 ministères et organismes pour mettre en œuvre les recommandations du rapport.