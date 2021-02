(Québec) La Caisse de dépôt et placement est « très intéressée » à prolonger le REM sur la Rive-Sud, entre Châteauguay et Boucherville, soutient le premier ministre François Legault, qui dit espérer « une annonce bientôt ». Pour Québec, le gouvernement prépare son propre tracé du tramway et veut le présenter « en même temps » que son projet de tunnel Québec-Lévis.

Tommy Chouinard

La Presse

Dans une entrevue accordée à La Presse mercredi dans ses bureaux de Québec, M. Legault a signalé que le développement du Réseau express métropolitain (REM) fait partie de ses « rencontres régulières » avec le PDG de la Caisse, Charles Emond. Ils ont annoncé en décembre un prolongement du réseau de train électrique, une « phase 2 », dans l’est de Montréal. Mais les ambitions ne s’arrêtent pas là.

La Presse a révélé le mois dernier qu’une phase 3 était déjà sur la table, à Laval (dans l’axe de l’autoroute 15 jusqu’au Carrefour Laval) et à Longueuil (le long du boulevard Taschereau). Or, le plan de développement du REM pourrait être plus imposant encore sur la Rive-Sud.

Certes, la Caisse a rejeté récemment l’idée d’un tronçon entre Brossard et Chambly–Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais un autre mandat donné par le gouvernement Legault en octobre dernier, celui d’étudier un prolongement dans l’axe est-ouest sur la Rive-Sud tout comme un tronçon dans l’axe du boulevard Taschereau, plaît bien davantage à la Caisse, selon le premier ministre.

« Ils sont très intéressés à le faire », affirme François Legault.

L’idéal, c’est qu’il y ait un trajet Châteauguay-Boucherville. C’est encore beaucoup sur la table et j’espère être capable de faire une annonce bientôt. François Legault, premier ministre du Québec

Le premier ministre soutient que deux options de tracé font l’objet de discussions. L’un « plus au nord, donc proche du fleuve, là où il y a plus de densité » ; l’autre « un peu plus au sud où il y a moins de densité ». Il y aurait selon lui « différents scénarios » pour « lier » une antenne Châteauguay-Boucherville et un tronçon dans l’axe du boulevard Taschereau – de la future station Panama jusqu’au cégep Édouard-Montpetit en passant par la station de métro Longueuil–Université-de-Sherbrooke. « On peut intégrer les deux », a-t-il indiqué.

Annoncé en 2016, le REM est en construction depuis 2018. Il compte 26 stations et s’étend sur 67 km, avec quatre antennes reliées au centre-ville de Montréal. Les premiers départs du train électrique auront lieu l’an prochain sur l’antenne de la Rive-Sud, qui relie Brossard à la gare Centrale. Les coûts totaux de ce projet se chiffrent à près de 7,5 milliards.

Pour la phase 2 vers l’est de Montréal, le début des travaux de construction doit avoir lieu en 2023 et la mise en service, en 2029. Le coût estimé s’élève à 10 milliards de dollars.

Et le tramway de Québec ?

Au début du mois, le maire de Québec, Régis Labeaume disait avoir « échappé une partie de son café » en lisant dans La Presse qu’une phase 3 du REM se dessinait à Laval et à Longueuil alors que son projet de tramway fait du surplace.

PHOTO FRÉDÉRIC MATTE, ARCHIVES LE SOLEIL Régis Labeaume, maire de Québec

« C’est sûr qu’on va avoir un tramway à Québec, réplique François Legault. On a un désaccord avec Régis Labeaume au sujet du tracé et de la desserte des banlieues, mais je suis certain qu’on va le régler. »

En plus, c’est nous autres qui le finançons avec le fédéral. Donc je pense que c’est normal qu’on ait notre mot à dire. François Legault, à propos du projet de tramway de Québec

Le dossier sera-t-il réglé avant les élections municipales de l’automne ? Le premier ministre pousse un long soupir. « Ça va dépendre de Régis. Est-ce que Régis est ouvert à faire des modifications ? »

Le gouvernement considère qu’il ne l’est pas jusqu’ici. Il travaille maintenant sur « une révision du tracé du tramway et sur un projet de réseau structurant qui desservirait mieux les citoyens des banlieues », comme l’a confirmé une source gouvernementale. Le résultat sera présenté à la Ville de Québec au cours des prochaines semaines.

François Legault souhaite présenter une nouvelle mouture du tramway « en même temps » que son projet de tunnel Québec-Lévis, sa promesse électorale de « troisième lien » dont on connaît bien peu de détails. Le premier ministre plaide qu’il est logique de procéder ainsi parce qu’il y aura des transports collectifs dans le tunnel et qu’il faut une connexion avec le tramway.