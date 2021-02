Le Canada rallie 57 pays contre la détention arbitraire

(Ottawa) Les multiples appels du gouvernement canadien et de ses alliés à la libération des deux Michael, qui croupissent en prison depuis plus de deux ans en Chine, n’ont pas encore porté leurs fruits. Mais le Canada n’a pas lâché le morceau, et le voici qui présente une initiative visant à enrayer la détention arbitraire avec l’appui du quart des pays du globe.