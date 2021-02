(Ottawa) Les mesures de contrôle pour les voyageurs qui reviennent au Canada par voie terrestre ou aérienne devraient être en place au moins jusqu’au 21 avril prochain. Et déjà, elles font l’objet d’une poursuite devant les tribunaux.

Mélanie Marquis

La Presse

Depuis lundi, les voyageurs qui franchissent la frontière terrestre entre le Canada et les États-Unis doivent fournir un résultat de test de négatif à la COVID-19, sous peine de se voir imposer une amende de 3000 $. Et à compter de lundi prochain, les voyageurs aériens devront se placer en quarantaine à l’hôtel, à leurs frais.

Le décret gouvernemental entourant ces mesures n’a pas encore été rendu public. Mais selon le ministère de la Santé, il restera en vigueur « jusqu’au 21 avril 2021 (à 23 h 59 min 59 s HNE) », sauf s’il est « modifié ou renouvelé au besoin pour protéger la population canadienne », a-t-on écrit dans un courriel à La Presse.

Le gouvernement fédéral doit publier jeudi la liste des hôtels situés dans un rayon de 10 km des aéroports de Montréal, Toronto, Calgary et Vancouver, où les voyageurs aériens pourront réserver leur chambre avant de monter à bord de leur vol à destination du Canada.

Le coût du séjour doit être d’environ 2000 $, selon les estimations d’Ottawa. Ce prix comprend trois nuitées, les repas, l’accès à l’internet et les tests de dépistage.

Selon les règles annoncées la semaine dernière par le gouvernement, tous les voyageurs doivent subir un test dès leur arrivée à l’aéroport. S’ils reçoivent un résultat négatif avant la fin du séjour obligatoire de trois jours à l’hôtel, ils seront autorisés à quitter l’hôtel afin de compléter la quarantaine de 14 jours à la maison.

Les mesures fédérales annoncées après les vacances des Fêtes, mais avant la semaine de relâche, sont loin de faire l’unanimité. Le Centre de justice pour les libertés constitutionnelles, un groupe campé à droite, s’est adressé mardi à la Cour fédérale pour les contester.

Leur avocate, Sayeh Hassan, fait valoir en entrevue avec que ces « détentions » contreviennent à la Charte canadienne des droits et libertés, qui « garantit le droit fondamental d’entrer et de sortir du Canada », et que « la preuve n’a pas été faite » que l’isolement en établissement hôtelier est nécessaire.

Le groupe représente 13 personnes, dont aucune en provenance du Québec.

Cette poursuite, le gouvernement Trudeau ne veut pas la commenter, mais il la surveille étroitement.

« Nous sommes au courant de ce recours. Le gouvernement du Canada a l’intention d’y répondre. Nous ne pouvons pas commenter davantage étant donné que la cause est devant les tribunaux », a déclaré une porte-parole de Santé Canada, Maryse Durette, dans un courriel transmis à La Presse.