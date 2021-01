Santé et sécurité du travail

Québec veut dépoussiérer le régime

(Québec) Le gouvernement Legault entamera cette semaine l’un des chantiers les plus réclamés en matière de santé et de sécurité du travail. En rouvrant deux lois vieilles de plus de 30 ans, leur modernisation aura des effets pour les années à venir dans la vie de millions de travailleurs.