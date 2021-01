(Ottawa) Le chaos en cours au Capitole que le président désigné Joe Biden a appelé une « insurrection » a semé l’incrédulité au sein de la classe politique canadienne. « Nous espérons que les choses vont se calmer », a offert le premier ministre du Canada.

Mélanie Marquis

La Presse

« Évidemment, cette situation nous préoccupe, et nous la suivons de très près. Un processus électoral important a lieu en ce moment aux États-Unis, et nous voulons tous qu’il se déroule de façon adéquate et pacifique. Nous espérons que les choses vont se calmer et nous continuerons de suivre la situation avec attention », a déclaré le premier ministre Justin Trudeau, selon une transcription fournie par son bureau.

« Les institutions démocratiques américaines sont solides, et nous espérons que la situation reviendra à la normale sous peu. Nous continuerons de prendre les mesures nécessaires pour servir les intérêts des Canadiens dans le cadre de nos relations avec les États-Unis, quelle que soit l’évolution de la situation », a-t-il enchaîné sur les ondes d’une station radiophonique de Vancouver, vers 15 h 20, mercredi.

Son ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, s’est tourné vers son compte Twitter pour communiquer des propos similaires, mais de façon un peu plus musclée. « Le Canada est profondément troublé par la situation à Washington DC. La transition pacifique du pouvoir est fondamentale pour la démocratie — elle doit se poursuivre et elle aura lieu », a-t-il indiqué, en profitant au passage pour envoyer ses « pensées » au « peuple américain ».

De son côté, l’ambassadrice du Canada aux États-Unis, Kirsten Hillman, a signalé que l’on surveillait étroitement la situation. Elle en a profité pour spécifier que le personnel de l’ambassade canadienne était en sécurité. L’édifice qui abrite les diplomates est situé non loin du Capitole, en plein cœur de la capitale fédérale.

Du côté de Québec, le premier ministre François Legault a partagé sa consternation. « Les images qui nous parviennent de Washington sont très inquiétantes. C’est un jour sombre pour la démocratie américaine. Je crois cependant que ce grand pays va rebondir comme il l’a toujours fait dans son histoire », a-t-il déclaré sur Twitter.

Le premier ministre québécois a publié son message environ une heure avant son importante conférence de presse sur le durcissement des mesures de lutte contre la COVID-19, dont l’entrée en vigueur d’un couvre-feu — et alors qu’à Washington, un couvre-feu, celui-là décrété par la mairesse dans la foulée des événements violents, s’apprêtait à frapper les habitants de la ville, à 18 h.

L’opposition à Ottawa aussi sous le choc

À Ottawa, le chef du Parti conservateur du Canada, Erin O’Toole, a été le premier des chefs fédéraux à offrir une réaction aux événements qui secouent la capitale américaine, alors que des hordes de manifestants ont envahi le siège du Congrès des États-Unis.

« L’assaut qui est mené contre le Capitole présentement est une atteinte à la liberté et à la démocratie. Je suis profondément attristé de voir le chaos s’emparer de notre plus grand allié », a-t-il exprimé sur les réseaux sociaux, mercredi.

Le chef bloquiste Yves-François Blanchet a quant à lui imputé la responsabilité de la troublante situation qui se joue au sud de la frontière au 45e président des États-Unis, qui n’a toujours pas concédé la victoire au président désigné Joe Biden.

Le dirigeant du Nouveau Parti démocratique, Jagmeet Singh, a offert la même lecture de la situation.

« L’horreur qui se déroule à Washington est effrayante et elle a été provoquée par Donald Trump. Il peut y mettre fin maintenant, mais il refuse de le faire. La démocratie ne doit pas être intimidée. La violence doit cesser », a-t-il écrit sur Twitter.