(Québec) Comme le toit d’une vieille maison laissée à l’abandon depuis des années, la politique de protection du patrimoine au Québec coule de partout. Ses fondations se lézardent.

Gabriel Béland

La Presse

C’est le constat accablant que fait la vérificatrice générale, qui a consacré une portion importante de son rapport annuel dévoilé mercredi à la manière avec laquelle l’État québécois protège - ou tente de protéger – le patrimoine bâti du Québec.

Ses conclusions écorchent le ministère de la Culture et des communications (MCC), responsable de préserver nos « vieilles maisons », et plus généralement l’État québécois.

Le MCC n’a pas de « vision du patrimoine immobilier », laisse trop souvent les municipalités à elles-mêmes, manque d’information quant au patrimoine bâti du Québec, épaule mal les propriétaires de maisons ancestrales…

Pire, l’État québécois lui-même peine à respecter le patrimoine. Certains de ses immeubles patrimoniaux sont rénovés sans autorisation du MCC, ou sont laissés vacants depuis plusieurs années. « Des biens classés ne sont pas maintenus en bon état » par Québec, déplore le rapport.

« À titre de propriétaire d’immeubles ayant une valeur patrimoniale, l’État se doit de montrer l’exemple dans un domaine où l’adhésion collective s’avère cruciale », écrit la vérificatrice.

Celle-ci peine à s’expliquer pourquoi le ministère prend parfois plus de dix ans pour décider de protéger ou non un immeuble. Dans un cas cité dans le rapport, une demande de classement est analysée par le Ministère depuis… 20 ans.

La vérificatrice émet une série de neuf recommandations. Elle demande notamment au MCC de se doter d’une « vision claire » et d’une stratégie d’intervention pour la sauvegarde du patrimoine. Elle exhorte aussi l’État à mieux épauler les municipalités et les propriétaires de maisons ancestrales.