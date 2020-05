(Ottawa) Le gouvernement canadien critique avec des alliés la mesure qui vient d’être adoptée par le régime de Xi Jinping pour tenter de reprendre un ascendant sur Hong Kong.

Mélanie Marquis

La Presse

« Les signataires de la présente déclaration réitèrent leur profonde inquiétude quant à la décision de Pékin d’imposer une loi sur la sécurité nationale à Hong Kong », écrivent jeudi dans une déclaration conjointe le ministre des Affaires étrangères du Canada, François-Philippe Champagne et ses homologues Dominic Raab (Grande-Bretagne) Marise Payne (Australie) et Michael Pompeo (États-Unis).

« La décision de la Chine d’imposer la nouvelle loi sur la sécurité nationale à Hong Kong est en conflit direct avec ses obligations internationales en vertu des principes juridiquement contraignants de la Déclaration commune sino-britannique enregistrée par les Nations Unies. La proposition de loi minerait le cadre "Un pays, deux systèmes" », poursuivent les signataires.

« Hong Kong s’est épanouie comme un bastion de la liberté. La communauté internationale a un très grand intérêt de longue date dans la prospérité et la stabilité de Hong Kong. L’imposition directe par Pékin à Hong Kong de sa législation en matière de sécurité nationale, outrepassant les institutions de Hong Kong et au mépris de l’article 23 de la Loi fondamentale, réduirait les libertés du peuple de Hong Kong et, ce faisant, éroderait considérablement l’autonomie et le système qui l’a rendu si prospère », tranchent-ils.

Le Parlement chinois a adopté jeudi une disposition controversée sur la sécurité nationale à Hong Kong, en réaction aux manifestations de l’an dernier dans l’ex-colonie britannique, malgré la menace de sanctions américaines.

Les quelque 3000 députés de l’Assemblée nationale populaire (ANP) ont adopté la mesure qui a déjà provoqué un regain d’agitation dans la région autonome du Sud de la Chine. Seul un député a voté contre et six se sont abstenus.

Le vote a été salué par de longs applaudissements dans le cadre solennel du Palais du peuple à Pékin, en présence du président Xi Jinping. La Chine a fait de cette loi une priorité après les manifestations de 2019 contre le pouvoir central, qui avaient donné lieu à des violences et alimenté un sentiment indépendantiste.

PHOTO NICOLAS ASFOURI, AGENCE FRANCE-PRESSE Le Parlement chinois a adopté jeudi une disposition controversée sur la sécurité nationale à Hong Kong.

Des reproches sur fond de tensions

La critique canadienne survient au lendemain d’un revers judiciaire infligé par la Cour suprême de la Colombie-Britannique à Meng Wanzhou, la directrice financière du géant chinois des télécommunications Huawei. Le tribunal a déterminé que la procédure d’extradition vers les États-Unis la visant pouvait suivre son cours, ce qui a provoqué la fureur de Pékin.

L’ambassade chinoise au Canada a fustigé tant les autorités gouvernementales que judiciaires et exhorté à relâcher la femme d’affaires âgée de 48 ans.

« Les États-Unis et le Canada, en abusant de leur traité d’extradition bilatéral et en prenant des mesures fermes et arbitraires contre Mme Meng Wanzhou, ont gravement violé les droits et les intérêts légaux de ladite citoyenne chinoise », a pesté dans un communiqué un porte-parole de la mission diplomatique.

« L’objectif des États-Unis est d’anéantir Huawei et d’autres compagnies de haute technologie chinoises, et le Canada a agi comme complice des États-Unis. Ce cas n’est rien d’autre qu’un grave incident politique », a ajouté ce représentant non identifié dans la même déclaration écrite.

En réaction au jugement, le ministre Champagne a réitéré, comme le fait le gouvernement Trudeau depuis le début de cette saga politico-judiciaire que « le système judiciaire canadien fonctionne de manière indépendante », et que la décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique n’échappe pas à cette règle.

« Nous maintenons notre engagement avec la Chine sur la base de nos principes afin de régler nos différends bilatéraux et de coopérer dans des domaines d’intérêts mutuels. La priorité absolue du gouvernement du Canada demeure d’obtenir la libération de Michael Kovrig et de Michael Spavor, qui sont détenus arbitrairement depuis plus de 500 jours », a noté le diplomate en chef du Canada.

- Avec l’Agence France-Presse